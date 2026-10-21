Arsenal arranca empate contra o Bayern pela 3ª rodada da Champions

Na Allianz Arena, os ingleses buscaram um 2 a 2 para somar agora 7 pontos na Liga dos Campeões

Noni Madueke, atacante do Arsenal, e Josip Stanisic, lateral do Bayern (KARL-JOSEF HILDENBRAND / AFP)

O Bayern de Munique, semifinalista do torneio na temporada passada, e o Arsenal, atual vice-campeão europeu, empataram em 2 a 2 no principal confronto desta quarta-feira (21), pela terceira rodada da Liga dos Campeões.

Declan Rice marcou o gol do empate definitivo aos 82 minutos, depois que seu companheiro Eberechi Eze havia colocado os 'Gunners' à frente aos 25 minutos, e o campeão da Bundesliga virou o placar com gols de Alphonso Davies (35') e Harry Kane (61', de pênalti).

Na classificação, este empate é mais preocupante para o Bayern, que agora soma 5 pontos e venceu apenas uma de suas três partidas disputadas. Na semana passada, não passou de um empate em 3 a 3 em sua visita ao Viking, da Noruega.

O Arsenal, que havia saído vitorioso de seus compromissos nas duas primeiras rodadas, soma agora 7 pontos, ficando atrás de cinco equipes (PSG, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid e Betis) que, por enquanto, mantêm aproveitamento de 100% e somam 9 pontos.

Saka joga só 9 minutos



O ponto pode ser considerado positivo para o Arsenal em sua visita a um dos estádios mais difíceis do continente, mas a partida traz uma má notícia: o atacante Bukayo Saka precisou ser substituído aos 9 minutos devido a uma lesão.

A rodada europeia desta semana faz, assim, mais uma vítima, após a série de baixas da terça-feira no confronto entre PSG e Barcelona — em que Khvicha Kvaratskhelia sofreu uma grave lesão no joelho que o deixará afastado dos gramados por vários meses.

Seus companheiros Ousmane Dembélé e Marquinhos, além do adversário barcelonista Dani Olmo, também foram substituídos por lesão na mesma partida. No caso deles, foram problemas menos graves, mas que ainda assim os manterão longe dos gramados por algumas semanas.

Foi justamente o jogador que entrou no lugar de Saka quem abriu o placar na Allianz Arena, aos 25 minutos, com um chute cruzado dentro da área que superou Manuel Neuer, após receber um lançamento longo de Martin Odegaard.

Kane não foi suficiente



O Bayern sentiu a falta de Joshua Kimmich, desfalque de última hora por motivos pessoais, e, sobretudo, de seu ponta francês Michael Olise, suspenso após ser expulso na semana passada em Stavanger.

Foi Harry Kane quem, com um passe entre as linhas a partir do círculo central, destravou a situação, deixando seu companheiro canadense Davies cara a cara com David Raya. E ele não perdoou, fazendo 1 a 1 (35').

No segundo tempo, o Arsenal quase marcou o segundo gol com o brasileiro Bruno Guimarães (49' e 55'), mas Kane apagou o incêndio novamente ao converter, aos 61 minutos, um pênalti que ele mesmo havia provocado: um chute seu foi bloqueado com a mão pelo zagueiro Jurriën Timber.

Com isso, Kane chega ao seu quarto gol nesta Champions e se junta ao grupo de seis jogadores que lideram a artilharia, lista que também conta com a presença do norueguês Erling Haaland, do Manchester City.

Quando parecia que o Bayern caminhava para a vitória, um chute cruzado de Declan Rice na área (82'), com assistência de Viktor Gyökeres, deixou a torcida local paralisada e premiou a resiliência do Arsenal.

Os londrinos chegaram a ter a chance de conquistar a vitória nos acréscimos, com um chute de Timber, mas uma defesa providencial de Neuer permitiu aos donos da casa manter o empate.