Neymar posta camisa do argentino Paredes após vaga do Boca e provoca o Vasco

De maneira sutil, o astro postou um vídeo da camisa da seleção argentina de Paredes, herói da classificação do Boca Juniors à final da Copa Sul-Americana

Neymar durante partida do Campeonato Brasileiro contra o Vasco (Reinaldo Campos / Santos F.C.)

O meia-atacante Neymar resolveu 'comprar briga' com a torcida do Vasco ao dar novo passo na briga com o volante Thiago Mendes, seu desafeto após encontro recentes entre a equipe carioca e o Santos. De maneira sutil, o astro postou um vídeo da camisa da seleção argentina de Paredes, herói da classificação do Boca Juniors à final da Copa Sul-Americana ao definir o 3 a 1, no Maracanã, contra os cruzmaltinos.

O jogador do Santos ainda marcou a arroba do argentino, seu ex-companheiro do PSG, e postou um emoji de aplauso. Mas teve de limitar os comentários no post após uma única resposta: de que ele era bem-vindo na Gávea, do rival Flamengo. E também para evitar a revolta dos vascaínos.

A camisa 5 da Argentina foi trocada entre Neymar e Paredes na Copa América de 2021 e está em uma parte da casa do santista, logo abaixo de uma da seleção brasileira de Philippe Coutinho, que ele ajudou a levar para a equipe da Vila Belmiro.

Inimigos desde o tempo de França, quanto atuaram por PSG e Lyon, Neymar e Thiago Mendes viram a rivalidade aumentar quando o volante evitou cumprimentar o santista em duelo do Brasileirão nesta temporada. E, desde então, trocam farpas.

Thiago Mendes havia feito uma montagem rasgando a camisa do Boca Juniors após o Vasco fazer 1 a 0 em La Bombonera no jogo de ida. No Maracanã, após anotar o terceiro gol dos argentinos, que garantiu a vaga na decisão, Paredes retribuiu a provocação ao falar "rasga agora" para o vascaíno.



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