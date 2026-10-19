Vitinha diz que PSG não teme Lamine Yamal em confronto com o Barcelona na Champions

Parisienses e catalães se enfrentam nesta terça-feira (20), no Parc des Princes, pela primeira fase da Liga dos Campeões

Lamine Yamal, atacante do Barcelona, e Vitinha, meio-campista do PSG (Yasin Akgul/AFP e Franck Fife/AFP)

Apesar do desfalque de Nuno Mendes, o Paris Saint-Germain não teme o astro do Barcelona Lamine Yamal, afirmou o meio-campista Vitinha nesta segunda-feira (19), véspera da partida pela terceira rodada da Liga dos Campeões.

"Não diria que temos medo", afirmou o jogador português, antes de reconhecer que Yamal "é um dos melhores do mundo".

"É interessante jogar contra esse tipo de jogador, mas não apenas contra ele. Antes de tudo, vamos enfrentar uma grande equipe, não apenas o Lamine", acrescentou Vitinha.

"A melhor maneira de defender Lamine Yamal é ter a bola. Esse é o nosso ideal, mas não será assim, porque conhecemos a dificuldade de jogar contra o Barça", disse, por sua vez, o técnico do PSG, Luis Enrique.

"Mas continuamos concentrados e atentos. Precisamos superar isso como equipe", acrescentou treinador espanhol na entrevista coletiva prévia ao confronto em Paris.

Luis Enrique terá que encontrar uma maneira de conter Yamal sem o lateral-esquerdo Nuno Mendes, que está fora da partida por lesão.

O comandante do PSG, no entanto, tentou minimizar a importância do duelo entre esses dois gigantes do futebol europeu, descartando a ideia de que se trata de uma final antecipada.

"Somos um dos favoritos, junto com o Barça, mas várias equipes podem vencer esta competição", afirmou Luis Enrique, para quem a verdadeira competição começará mais adiante.

"É muito cedo, estamos em outubro. Sabemos como as coisas mudam durante a temporada", reiterou, por sua vez, Vitinha.

"A realidade de outubro não é a de março. É sempre um grande jogo, um dos melhores que se pode disputar, envolvendo as duas melhores equipes da Europa", continuou o meia português, que também apontou o Bayern de Munique como um dos candidatos ao título.

"Embora não seja decisivo, os três pontos podem fazer diferença. Ainda assim, estamos muito motivados para mostrar em que nível estamos", concluiu.