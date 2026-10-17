Mourinho defende Vini Jr. no Real Madrid: "No lugar dele, eu teria forçado uma transferência"

De acordo com o português, o atacante está no Real por lealdade e amor ao clube

Vini Jr. e José Mourinho (JOSE HERNANDEZ / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)

O técnico do Real Madrid, José Mourinho, saiu em defesa do atacante brasileiro Vini Jr., que vive má fase e segundo a imprensa espanhola "colapsa" neste início de temporada. "Se eu estivesse no lugar dele, teria forçado uma transferência", afirmou o português, que também elogiou o desempenho de Endrick, que participou diretamente da virada sobre a Roma por 4 a 3 pela Champions League.

"Ele é um cara fantástico e é fácil conviver com ele. Passo alguns minutos a sós com ele todos os dias", relatou Mourinho sobre sua relação com brasileiro. "Eu o valorizo imensamente porque ele sempre consegue viver e seguir em frente com um sorriso. Se eu estivesse no lugar dele, provavelmente não estaria aqui. Eu teria forçado uma transferência para um país onde ele seria respeitado."

De acordo com o português, o atacante está no Real por lealdade e amor ao clube.

"Ele acredita que as coisas podem melhorar e ainda tem esse sorriso. Nada nem ninguém pode tirar isso dele."

Mourinho foi diretamente questionado sobre o que tinha achado do erro de Vini Jr., que tentou um passe de calcanhar na intermediária defensiva do Real e perdeu a bola, no segundo gol da Roma e disse que não tinha sido "grande coisa". "Ele não deveria ter feito o que fez, mas já passou", afirmou o português em entrevista coletiva neste sábado.

O camisa 7 foi substituído no início do segundo tempo, quando a Roma vencia por 3 a 1. "Para mim, o principal culpado pelo jogo difícil do Vinicius foi o Gasperini (Gian Piero, técnico da Roma), que sempre atacava pela ala", disse Mourinho, que fés questão de ressaltar que Vini Jr. não foi o único a sair de campo.

"Fiz cinco substituições, não apenas uma. O Vinicius precisa trabalhar mais, e sem prometer nada, porque não gosto de prometer, acho que ele será titular na quarta-feira", disse ele, referindo-se ao jogo com o RB Leipzig, pela terceira rodada da Champions League. Suspenso por 4 partidas de LaLiga após puxar cabelo de um rival do Villarreal, o atacante não enfrenta o Sevilla no domingo, no Santiago Bernabéu.

Sobre os planos para Endrick, Mourinho elogiou a disposição e o desempenho do brasileiro contra a Roma. "Às vezes temos dificuldade em dar crédito a quem faz as coisas bem. O rapaz se entregou completamente. Os três gols de escanteio e a forma como esses escanteios foram conquistados. Em 10 minutos, tivemos uns 7 escanteios porque estávamos numa avalanche de futebol."

Mourinho, porém, disse que tem mais de 11 atletas que merecem jogar. "Todos concordamos que os cinco que entraram e mudaram o jogo (contra a Roma) merecem jogar amanhã, mas e os outros?", questionou o técnico. "Meus colegas que treinam times com menos recursos diriam que eu tenho sorte. É uma bênção."