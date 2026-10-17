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ENTREVISTA

Mourinho defende Vini Jr. no Real Madrid: "No lugar dele, eu teria forçado uma transferência"

De acordo com o português, o atacante está no Real por lealdade e amor ao clube

Estadão Conteúdo

Publicado: 17/10/2026 às 14:42

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Vini Jr. e José Mourinho /JOSE HERNANDEZ / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

Vini Jr. e José Mourinho (JOSE HERNANDEZ / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)

O técnico do Real Madrid, José Mourinho, saiu em defesa do atacante brasileiro Vini Jr., que vive má fase e segundo a imprensa espanhola "colapsa" neste início de temporada. "Se eu estivesse no lugar dele, teria forçado uma transferência", afirmou o português, que também elogiou o desempenho de Endrick, que participou diretamente da virada sobre a Roma por 4 a 3 pela Champions League.

"Ele é um cara fantástico e é fácil conviver com ele. Passo alguns minutos a sós com ele todos os dias", relatou Mourinho sobre sua relação com brasileiro. "Eu o valorizo imensamente porque ele sempre consegue viver e seguir em frente com um sorriso. Se eu estivesse no lugar dele, provavelmente não estaria aqui. Eu teria forçado uma transferência para um país onde ele seria respeitado."

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De acordo com o português, o atacante está no Real por lealdade e amor ao clube.

"Ele acredita que as coisas podem melhorar e ainda tem esse sorriso. Nada nem ninguém pode tirar isso dele."

Mourinho foi diretamente questionado sobre o que tinha achado do erro de Vini Jr., que tentou um passe de calcanhar na intermediária defensiva do Real e perdeu a bola, no segundo gol da Roma e disse que não tinha sido "grande coisa". "Ele não deveria ter feito o que fez, mas já passou", afirmou o português em entrevista coletiva neste sábado.

O camisa 7 foi substituído no início do segundo tempo, quando a Roma vencia por 3 a 1. "Para mim, o principal culpado pelo jogo difícil do Vinicius foi o Gasperini (Gian Piero, técnico da Roma), que sempre atacava pela ala", disse Mourinho, que fés questão de ressaltar que Vini Jr. não foi o único a sair de campo.

"Fiz cinco substituições, não apenas uma. O Vinicius precisa trabalhar mais, e sem prometer nada, porque não gosto de prometer, acho que ele será titular na quarta-feira", disse ele, referindo-se ao jogo com o RB Leipzig, pela terceira rodada da Champions League. Suspenso por 4 partidas de LaLiga após puxar cabelo de um rival do Villarreal, o atacante não enfrenta o Sevilla no domingo, no Santiago Bernabéu.

Sobre os planos para Endrick, Mourinho elogiou a disposição e o desempenho do brasileiro contra a Roma. "Às vezes temos dificuldade em dar crédito a quem faz as coisas bem. O rapaz se entregou completamente. Os três gols de escanteio e a forma como esses escanteios foram conquistados. Em 10 minutos, tivemos uns 7 escanteios porque estávamos numa avalanche de futebol."

Mourinho, porém, disse que tem mais de 11 atletas que merecem jogar. "Todos concordamos que os cinco que entraram e mudaram o jogo (contra a Roma) merecem jogar amanhã, mas e os outros?", questionou o técnico. "Meus colegas que treinam times com menos recursos diriam que eu tenho sorte. É uma bênção."

Mourinho , Real Madrid , Vini Jr
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