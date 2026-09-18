Com direito a recorde de Kane, Bayern atropela Union Berlin na abertura da 4ª rodada do Alemão
Com 10 pontos somados, o time do técnico Vincent Kompany coloca pressão sobre Freiburg e Borussia Dortmund
Publicado: 18/09/2026 às 19:45
Harry Kane, centroavante do Bayern de Munique (ALEXANDRA BEIER / AFP)
O Bayern de Munique aplicou uma goleada de 7 a 0 sobre o Union Berlin nesta sexta-feira (18), na Allianz Arena, pela 4ª rodada do Campeonato Alemão, com dois gols de Harry Kane que estabeleceram um recorde na Alemanha.
Com 10 pontos somados, o time do técnico Vincent Kompany coloca pressão sobre Freiburg e Borussia Dortmund, as duas únicas equipes que venceram nas três primeiras rodadas e que jogarão fora de casa no sábado, contra Eintracht Frankfurt e Stuttgart, respectivamente.
Após o gol inicial de Jamal Musiala (18'), Harry Kane converteu um pênalti sofrido por Michael Olise (39'). O inglês marcou, assim, seu centésimo gol na Bundesliga em 98 jogos, um novo recorde para a primeira divisão alemã.
Dieter Müller detinha o recorde anterior. O lendário ex-atacante do Colônia precisou de 129 jogos para chegar aos 100 gols, no início da década de 1970.
"Estou muito orgulhoso de alcançar 101 gols na Bundesliga", declarou Kane à Sky Alemanha. "No pouco tempo que estou aqui, aproveitei cada segundo. Quando jogo com esses jogadores, Michael [Olise], Luis [Díaz] e Jamal [Musiala], vou ter chances".
O outro protagonista da partida Olise, autor de três gols.
O atacante da seleção francesa confirma sua grande fase neste início de temporada, já somando oito gols e três assistências em sete jogos entre todas as competições.
Após a longa pausa para a data Fifa entre o final de setembro e início de outubro, o Bayern visitará o Augsburg, antes de viajar à Noruega para enfrentar o Viking na Liga dos Campeões.