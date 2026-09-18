diariodepernambuco.com.br
Internacional
ESPANHA

Raphinha revela que deseja renovar contrato e encerrar carreira no Barcelona

Capitão e destaque do time catalão, atacante da Seleção Brasileira vive grande começo de temporada

AFP

Publicado: 18/09/2026 às 14:55

Seguir no Google News

Raphinha, atacante do Barcelona /Reprodução/FCB

Raphinha, atacante do Barcelona (Reprodução/FCB)

Capitão do Barcelona, o atacante brasileiro Raphinha, afirmou nesta sexta-feira (18) que deseja renovar seu contrato e encerrar a carreira no clube catalão.

"Sim, pretendo renovar. Quando renovei meu contrato, foi até 2028 com a ideia de que teria 30 ou 31 anos e não sabia como chegaria a essa idade", afirmou o jogador em entrevista à emissora catalã RAC1.

Veja também:

No Barça desde 2022, Raphinha, de 29 anos, tinha contrato até 2027 e, em maio do ano passado, renovou por mais uma temporada, até 2028.

"Mas, pela forma como comecei a temporada, sinto que ainda tenho alguns anos pela frente e ficaria muito feliz em poder prorrogar meu contrato e, quem sabe, encerrar minha carreira aqui, sem ter que ir para outro lugar", acrescentou o atacante na entrevista, da qual a RAC1 divulgou uma prévia antes da exibição completa, prevista para a noite desta sexta-feira.

Raphinha, que vem atuando como centroavante para repor as saídas de Robert Lewandowski e Ferran Torres, está sendo o jogador mais decisivo do Barcelonaneste início de temporada.

O brasileiro marcou 11 gols e deu três assistências nos sete jogos da equipe até aqui, as seis primeiras rodadas do Campeonato Espanhol, que o Barça lidera como único time com 100% de aproveitamento, e a estreia na Liga dos Campeões.

O próximo compromisso do time catalão é o jogo fora de casa contra o Sevilla, no sábado, pela 7ª rodada do Espanhol.

Siga o canal do Esportes DP no WhatsApp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Barcelona , Raphinha
Mais de Internacional
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP