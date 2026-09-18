Raphinha revela que deseja renovar contrato e encerrar carreira no Barcelona

Raphinha, atacante do Barcelona (Reprodução/FCB)

Capitão do Barcelona, o atacante brasileiro Raphinha, afirmou nesta sexta-feira (18) que deseja renovar seu contrato e encerrar a carreira no clube catalão.

"Sim, pretendo renovar. Quando renovei meu contrato, foi até 2028 com a ideia de que teria 30 ou 31 anos e não sabia como chegaria a essa idade", afirmou o jogador em entrevista à emissora catalã RAC1.

No Barça desde 2022, Raphinha, de 29 anos, tinha contrato até 2027 e, em maio do ano passado, renovou por mais uma temporada, até 2028.

"Mas, pela forma como comecei a temporada, sinto que ainda tenho alguns anos pela frente e ficaria muito feliz em poder prorrogar meu contrato e, quem sabe, encerrar minha carreira aqui, sem ter que ir para outro lugar", acrescentou o atacante na entrevista, da qual a RAC1 divulgou uma prévia antes da exibição completa, prevista para a noite desta sexta-feira.

Raphinha, que vem atuando como centroavante para repor as saídas de Robert Lewandowski e Ferran Torres, está sendo o jogador mais decisivo do Barcelonaneste início de temporada.

O brasileiro marcou 11 gols e deu três assistências nos sete jogos da equipe até aqui, as seis primeiras rodadas do Campeonato Espanhol, que o Barça lidera como único time com 100% de aproveitamento, e a estreia na Liga dos Campeões.

O próximo compromisso do time catalão é o jogo fora de casa contra o Sevilla, no sábado, pela 7ª rodada do Espanhol.



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