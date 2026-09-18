Jorge Jesus anuncia 1ª convocação da seleção portuguesa com CR7 e sem Gonçalo Paciência

O novo técnico da seleção portuguesa, Jorge Jesus, convocou a seleção portuguesa para os próximos três jogos amistosos da equipe lusa

Cristiano Ronaldo, atacante de Portugal ( Getty Images via AFP)

Marcando um início de um novo trabalho à frente da seleção portuguesa, o técnico Jorge Jesus anunciou nesta sexta-feira (18) a sua primeira convocação como comandante da equipe nacional visando os compromissos desta Data Fifa.

Embora a sua contratação indique um processo de renovação, o treinador divulgou a lista de 25 jogadores com o atacante Cristiano Ronaldo, de 41 anos, entre os relacionados.

Jorge Jesus assumiu a função após a Copa do Mundo deste ano e substitui Roberto Martínez, que deixou o cargo depois da eliminação dos portugueses no torneio de seleções para a Espanha na fase de oitavas de final.

A principal novidade no pronunciamento foi a presença do goleiro Samuel Soares, de 24 anos, do Benfica. Ele faz a sua estreia na seleção de Portugal. Jorge Sá, Nélson Semedo, Samu Costa, Gonçalo Guedes e Matheus Nunes, presentes no Mundial de 2026, ficaram de fora desta vez.

Entre os mais experientes, além de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus incluiu em sua lista nomes como os meio-campistas Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha e João Neves, e ainda os atacantes Rafael Leão, João Félix.

A convocação anunciada é referente aos quatro jogos dos portugueses pela Liga das Nações. Jorge Jesus faz a sua estreia no comando técnico da seleção no dia 24 de setembro, em Lisboa, diante de País de Gales. Depois, os lusitanos enfrentam a Noruega no dia 27, a Dinamarca em 1º de outubro e novamente Noruega no dia 4.

Lista dos jogadores convocados por Jorge Jesus:



Goleiros: Diogo Costa (Porto), Rui Silva (Sporting) e Samuel Soares (Benfica).

Defensores: Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (Benfica), João Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Tavares (Lazio) e Nuno Mendes (PSG)

Meio-campistas: Bruno Fernandes (Manchester United), João Palhinha (Benfica), Ruben Neves (Al Hilal), João Neves (PSG), Vitinha (PSG) e Bernardo Silva (Real Madrid).





Nota da redação

Erramos: Ao contrário do que foi publicado, no começo da manhã desta sexta-feira (18), o atacante Gonçalo Paciência, ex-Sport, não fez parte da relação final de jogadores convocados por Jorge Jesus para os próximos amistosos da seleção portuguesa.

Vice-artilheiro do Campeonato Português, com cinco gols em seis jogos, e destaque do Santa Clara, quarto colocado na competição, Paciência estava da pré-lista do novo técnico da equipe lusa, mas ficou de fora da relação final.

Pedimos desculpa aos nossos leitores!







