Ocidente contra-ataca: CR7 e dono do Milan podem comprar o Al Nassr, diz jornal português
Segundo o jornal esportivo português, A Bola, CR7 e o dono do Milan, Gerry Cardinale, fazem parte de um consórcio de investidores que estão perto de formalizar proposta de compra do Al Nassr
Publicado: 15/09/2026 às 09:35
Cristiano Ronaldo, jogador do Al-Nassr (Divulgação/ Al-Nassr)
O mercado saudita do futebol, responsável pelo êxodo de grandes nomes do futebol europeu para o lado oriental do planeta nas últimas temporadas, está perto de ser 'contra-atacado'.
Segundo o jornal esportivo português, A Bola, o craque Cristiano Ronaldo e o dono do Milan, Gerry Cardinale, fazem parte de um consórcio de investidores que estão perto de formalizar proposta de compra do Al Nassr, clube onde o CR7 joga atualmente.
Os outros empresário de peso envolvidos no projeto são Ibrahim Al-Muhaidib, Mohammed Al-Khuraiji e Sharaf Al-Hariri.
Conforme A Bola, a informação foi repassada pelo analista desportivo Nawaf_STATS e já teria sido confirmada por veículos de comunicação da Itália. O plano financeiro exigiria que cada um dos cinco sócios do consórcio assuma o compromisso mínimo de injetar 100 milhões de dólares, valor superior a meio bilhão de reais, no clube de Riade.
Caso a proposta de transformar o Al Nassr em PIF (Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita) avance, CR7 se tornará astro e co-proprietário do clube onde atua.