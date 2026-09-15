Ocidente contra-ataca: CR7 e dono do Milan podem comprar o Al Nassr, diz jornal português

Segundo o jornal esportivo português, A Bola, CR7 e o dono do Milan, Gerry Cardinale, fazem parte de um consórcio de investidores que estão perto de formalizar proposta de compra do Al Nassr

Cristiano Ronaldo, jogador do Al-Nassr (Divulgação/ Al-Nassr)

O mercado saudita do futebol, responsável pelo êxodo de grandes nomes do futebol europeu para o lado oriental do planeta nas últimas temporadas, está perto de ser 'contra-atacado'.

Segundo o jornal esportivo português, A Bola, o craque Cristiano Ronaldo e o dono do Milan, Gerry Cardinale, fazem parte de um consórcio de investidores que estão perto de formalizar proposta de compra do Al Nassr, clube onde o CR7 joga atualmente.

Os outros empresário de peso envolvidos no projeto são Ibrahim Al-Muhaidib, Mohammed Al-Khuraiji e Sharaf Al-Hariri.

Conforme A Bola, a informação foi repassada pelo analista desportivo Nawaf_STATS e já teria sido confirmada por veículos de comunicação da Itália. O plano financeiro exigiria que cada um dos cinco sócios do consórcio assuma o compromisso mínimo de injetar 100 milhões de dólares, valor superior a meio bilhão de reais, no clube de Riade.

Caso a proposta de transformar o Al Nassr em PIF (Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita) avance, CR7 se tornará astro e co-proprietário do clube onde atua.



