Real Madrid e Inter de Milão fazem o principal duelo da Champions League desta terça-feira (8); veja onde assistir aos jogos de hoje ao vivo, incluindo transmissão gratuita no YouTube e no SBT

Jogos da Champions League hoje: onde assistir, horários e escalações. (Foto: Divulgação/Champions League.)

A Champions League dá início à fase de Liga com seis partidas válidas pela primeira rodada nesta terça-feira (8). Entre os confrontos, um grande jogo entre Real Madrid e Inter de Milão, no Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha. Confira os horários das partidas, onde assistir ao vivo e prováveis escalações das equipes.

Horários e onde assistir jogos da Champions League nesta terça-feira (8)

Uma das mudanças nas transmissões para esta temporada 2026/27 é a introdução de partidas gratuitas no YouTube da TNT Sports, que passa a exibir um confronto por dia pelo site.

A partida escolhida desta terça-feira é entre Borussia Dortmund e Villarreal. Confira a lista de horários e onde assistir aos confrontos:

AEK Atenas x LASK : 13h45 — Space (TV Fechada) e HBO Max (Streaming);



: 13h45 — Space (TV Fechada) e HBO Max (Streaming); Club Brugge x Aston Villa : 13h45 — TNT Sports (TV Fechada) e HBO Max (Streaming);



: 13h45 — TNT Sports (TV Fechada) e HBO Max (Streaming); Borussia Dortmund x Villarreal : 16h00 — YouTube TNT Sports Brasil(clique aqui



: 16h00 — YouTube TNT Sports Brasil(clique FC Porto x Manchester City : 16h00 — Space (TV Fechada) e HBO Max (Streaming);



: 16h00 — Space (TV Fechada) e HBO Max (Streaming); Lille x Real Betis : 16h00 - HBO Max (Streaming);



: 16h00 - HBO Max (Streaming); Real Madrid x Inter de Milão: 16h00 - SBT (clique aqui

Siga o canal do Esportes DP no WhatsApp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DAS EQUIPES

Club Brugge x Aston Villa

Provável escalação do Club Brugge: Sommer; Sabbe, Mechele, Han-beom Lee e Seys; Potts e Vanaken; Carlos Forbs, Vetlesen e Diakhon; Tresoldi. Desfalques: Ordóñez (pé). Dúvidas: Nenhuma.

Provável escalação do Aston Villa: Suzuki; Cash, Lindelöf, Pau Torres e Maatsen; Kamara e João Gomes; McGinn, Buendía e Hemmings; Jackson. Desfalques: Goretzka (joelho) e Manzambi (joelho). Dúvidas: Nenhuma.

AEK Atenas x LASK

Provável escalação do AEK Atenas: Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas e Pilios; Majer, Marin, Vitális e Gainovi; Varga e Jovi. Desfalques: Nenhum. Dúvidas: Nenhuma.

Provável escalação do LASK: Jungwirth; Mbuyamba, Tornich e Andrade; Jørgensen, Ljubii, Bogarde, Horvath e Bello; Usor e Lang. Desfalques: Adeniran (trauma na face). Dúvidas: Kalajdi (forma física).

Real Madrid x Inter de Milão

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Konaté, Rüdiger e Huijsen; Dumfries, Valverde, Bellingham, Brahim Díaz e Cucurella; Vinícius Júnior e Mbappé.

Desfalques: Raúl Asencio (tíbia), Camavinga (suspenso), Endrick (lesão muscular), Arda Güler (suspenso), Éder Militão (coxa), Thiago Pitarch (tornozelo), Rodrygo (joelho) e Bernardo Silva (suspenso). Dúvidas: Tchouaméni (desconforto muscular).

Provável escalação da Inter de Milão: Martínez; Bisseck, Akanji e Bastoni; Diouf, Hakan Çalhanolu, Barella, Zieliski e Dimarco; Martínez e Esposito. Desfalques: Nenhum. Dúvidas: Dimarco (joelho).

Borussia Dortmund x Villarreal

Provável escalação do Borussia Dortmund: Kobel; Gadou, Anton e Svensson; Ryerson, Veerman, Bellingham e Beier; Karetsas e Nwaneri; Guirassy. Desfalques: Bensebaini (suspenso), Schlotterbeck (suspenso) e Mane (coxa). Dúvidas: Nenhuma.

Provável escalação do Villarreal: Gulácsi; Mouriño, Logan Costa, Renato Veiga e Sergi Cardona; Pépé, Santi Comesaña, Gueye e Buchanan; Gerard Moreno e Mikautadze. Desfalques: Nenhum. Dúvidas: Foyth (tendão de Aquiles) e Carlos Romero (não especificado).

Porto x Manchester City

Provável escalação do Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Kiwior, Nehuén Pérez e Francisco Moura; Hwang, Rosário e Gabriel Veiga; William Gomes, Giménez e Pepê. Desfalques: Bednarek (suspenso), Froholdt (concussão), Pietuszewski (lesão muscular), Samu (joelho) e Sanusi (lesão muscular). Dúvidas: Nenhuma.

Provável escalação do Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Rúben Dias, Guéhi e Gvardiol; Anderson e Fernández; Semenyo, Cherki e Ndiaye; Haaland. Desfalques: Doku (panturrilha) e O'Reilly (costas). Dúvidas: Nenhuma.

Lille x Real Betis

Provável escalação do Lille: Berke Özer; Tiago Santos, Ngoy, Alexsandro e Perraud; André e Bentaleb; Mbappé, Haraldsson e Sahraoui; Giroud. Desfalques: Nianzou (lesão muscular). Dúvidas: Nenhuma.

Provável escalação do Real Betis: Vallés; Bellerín, Bartra, Natan e Fran García; Marc Roca e Bernal; Antony, Isco e Fornals; Parrott. Desfalques: Nenhum. Dúvidas: Diego Conde (ombro), Abde Ezzalzouli (virose), Diego Llorente (trauma na face), Lo Celso (pancada) e Aitor Ruibal (joelho).