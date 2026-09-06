Arsenal mostra força de campeão, vira diante do Chelsea e se mantém imbatível na Premier League

Arsenal venceu o Chelsea pela Premier League (ADRIAN DENNIS / AFP)

A Premier League ainda dá seus primeiros passos, mas os favoritos vão se consolidando e apenas duas equipes se mantêm com campanha perfeita nesta largada da competição. Um dia após o City ganhar seu terceiro jogo seguido, foi a vez de o campeão Arsenal mostrar força para buscar virada diante do Chelsea, por 2 a 1, no Emirates Stadium, se mostrando imbatível na atual temporada.

Depois de levar um gol de Morgan com somente um minuto, o Arsenal conseguiu empatar ainda no primeiro tempo, em batida rasteira de Havertz. Mesmo diante de um inspirado Dibu Martínez no gol do outro lado, os Gunners buscaram a virada após o intervalo com Odegaard.

O bom triunfo caseiro aumenta a confiança do atual vice-campeão da Champions League para estreia na atual edição, quarta-feira, em visita ao Napoli, na Itália. Fora das competições internacionais, o Chelsea encara o Leeds United, também na quarta, pela Copa da Liga Inglesa, após perder sua invencibilidade.

COMEÇO SURPREENDENTE DO CHELSEA

Com elencos modificados, o atual campeão Arsenal e o novo Chelsea de Xabi Alonso entraram em campo no lotado Emirates Stadium pressionados ao triunfo após verem o Manchester City confirmar força e chegar aos nove pontos em três rodadas ainda no sábado.

Querendo manter os 100% de aproveitamento, prometiam um jogo aberto e ofensivo. E bastou um minuto para o grito de gol ecoar. O Chelsea aproveitou bem a cobrança de falta. A defesa afastou mal e Morgan Rogers - vem atuando na frente com Pedro Neto e João Pedro, com o brasileiro Estêvão, pela terceira vez seguida na reserva - acertou belo chute, de primeira, sem chances para Raya.

Em lance parecido, mas com cobrança de falta por baixo, Gabriel Magalhães tentou o empate e acertou um chute no rosto do goleiro argentino Dibu Martínez. Pediu desculpas após não ter intenção de atingir o reforço oponente.

Investindo em cruzamentos nas cobranças de faltas, o Arsenal chegou à igualdade rapidamente. Mas o VAR acabou anulando o lance. Dibu fez milagre na batida de Magalhães, Konsa (impedido) ainda acertou a trave até Calafiori mandar as redes. A festa virou frustração pela análise do árbitro de vídeo em começo de jogo elétrico.

O grito de gol dos locais veio forte e válido aos 24 minutos. Havertz cortou a marcação para dentro pela direita e bateu forte, rasteiro, superando Dibu Martínez, até então um gigante no embate. A torcida dos Gunners aumentou ainda mais o som nas arquibancadas para empurrar seus ídolos à virada.

Os visitantes, contudo, não queriam saber da igualdade sofrida e também se arriscavam ao ataque. João Pedro quase encobriu Raya, mas falhou na pontaria. Em contra-ataque rápido já nos acréscimos, Pedro Neto recebeu do brasileiro e bateu na trave.

VIRADA DO ARSENAL

Os treinadores mostraram satisfação com seus times e voltaram da pausa sem mudanças. E, assim como na etapa inicial, com gol logo nos primeiros minutos. Desta vez com os mandantes, que chegaram à virada com Odegaard, para enorme vibração de Mikel Arteta e frustração de Alonso.

Alonso mexeu no Chelsea e quase chega à igualdade. Mas Raya fez duas grandes defesas, impedindo o 2 a 2. Arteta deu resposta do outro lado e rapidamente o Arsenal voltou a dar trabalho para Dibu Martínez, salvador em mais um "voo" em batida de longe.

Restando apenas 10 minutos, Alonso se rendeu ao brasileiro Estêvão na tentativa de evitar a oitava derrota para o Arsenal nos últimos 12 jogos. E o atacante quase marca um golaço em jogada individual, parando em boa defesa de Raya.

Companheiros de seleção inglesa, Morgan Rogers e Declan Rice ainda se desentenderam em campo após o experiente defensor derrubar o atacante de propósito em um contragolpe. O árbitro deu vantagem no lance e o jogador do Chelsea ainda recebeu o amarelo por partir para cima do rival. Acabou substituído a seguir.

Apesar da pressão final, o Chelsea não conseguiu a igualdade, ampliando o jejum no confronto. Desde um 2 a 0 ainda em 2021 que o time não supera o adversário.

MANCHESTER UNITED TROPEÇA DIANTE DO EVERTON

No outro compromisso do dia pela Premier League, o Manchester United ficou em vantagem no placar diante do Everton por duas vezes e não conseguiu sustentar, permitindo o 2 a 2 com os mandantes.

Após um primeiro tempo zerado, Mbeumbo colocou o United em vantagem no primeiro minuto da etapa final. O final foi maluco. Aos 38, George empatou, mas os visitantes voltaram a abrir frente com Sesko, aos 43. A vitória parecia certa, mas Maitland-Niles deixou tudo igual aos 51.