Real Madrid goleia Málaga e chega à terceira vitória seguida em La Liga

Mbappé e Bellingham comemoram gol do Real Madrid (Reprodução/RMCF)

O Real Madrid venceu a terceira partida seguida pela La Liga, na tarde deste domingo (30), em duelo realizado no Santiago Bernabéu.

Desta vez, o adversário foi o recém-promovido Málaga, que retorna à divisão principal da Espanha após oito temporadas. Comandado por José Mourinho, o time da capital venceu por 4 a 0, com gols de Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Arda Güler e um contra do goleiro Alfonso Herro.

Agora o gigante da capital enfrentará o Real Betis, na próxima sexta-feira (04), às 16h, para se manter nas primeiras colocações. O jogo será realizado no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha.

Já o time visitante, do técnico Juan Funes, fica na zona de rebaixamento da competição após a segunda derrota. A equipe tem apenas um ponto até o momento e precisa da vitória na próxima partida, no sábado (05), diante do Levante, no estádio La Rosaleda.

Aos 18 minutos, Jude Bellingham recebeu a bola no meio de campo e carregou até a grande área. O camisa 5 desmontou toda a defesa do Málaga e bateu na saída do goleiro Alfonso Herrero, abrindo o placar para o gigante da capital no Santiago Bernabéu. O inglês anotou o segundo gol na temporada.

Pouco menos de dez minutos mais tarde, Kylian Mbappé bateu cruzado dentro da área, mas parou no goleiro Alfonso Herro. No rebote, Jude Bellingham cabeceou em direção ao gol e o zagueiro Carlos Puga ia conseguindo afastar em cima da linha. No entanto, a bola bateu no arqueiro e foi para o fundo das redes.

Aos 30, Mbappé recebeu bom passe de Eduardo Camavinga e rolou para Alexander-Arnold. O lateral-direito devolveu na medida para o francês, que mandou sem chances para o goleiro adversário. O camisa 10 anotou seu quarto gol em três partidas na temporada e praticamente garantiu a vitória do Real antes do término do primeiro tempo.

O Málaga não teve forças para reagir após o time da capital praticamente sacramentar a vitória. O meia Rafael Rodríguez ainda teve oportunidade para diminuir aos 42 minutos, mas acertou a trave do goleiro Thibaut Courtois. Por outro lado, o atacante Vinicius Júnior tentou deixar sua marca em algumas oportunidades e acabou parando na defesa.

Na segunda etapa, o Real Madrid administrou muito bem o placar e não sofreu sustos da equipe adversária. O primeiro lance de perigo ocorreu aos 9 minutos, quando Jude Bellingham recebeu dentro da área de Vini Jr. e bateu firme contra o gol, acertando a trave direita do goleiro do Málaga.

Dois minutos mais tarde, Alexander-Arnold teve outra grande oportunidade, após passe do camisa 7. O lateral-direito bateu firme e parou em boa defesa do goleiro Alfonso Herrero. O arqueiro apareceu em outra grande intervenção poucos minutos mais tarde. Ele defendeu um belo cabeceio de Jude Bellingham, após cobrança de escanteio.

O Málaga tentou diminuir a diferença nos últimos minutos, mas a pressão não surtiu efeito sobre a defesa bem postada por José Mourinho. Após cobrança de falta contra o Real, o árbitro foi até o VAR conferir um possível toque de mão, mas mandou a partida seguir após assinalar que foi acidental.

Nos acréscimos, Vini Jr. finalmente apareceu na partida e deu bom passe para Arda Güler fechar a contagem no campeonato espanhol.

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