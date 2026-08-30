Julián Álvarez retorna aos treinos pelo Atlético de Madrid e dirigente torce por reintegração

O centroavante foi acompanhado até o CT pelos compatriotas Juan Musso e Cuti Romero, e realizou atividades com os jogadores

Julian Alvarez, atacante do Atlético de Madrid (Javier SORIANO / AFP)

O argentino Julián Álvarez retornou aos treinos pelo Atlético de Madrid neste sábado (29), após três dias de ausência Em rota de colisão com a diretoria, o centroavante fez atividades individuais com um preparador físico, no Cerro del Espino, e retornou oficialmente ao grupo neste domingo (30).

Ele foi acompanhado até o CT pelos compatriotas Juan Musso e Cuti Romero, e realizou atividades com os jogadores que não estiveram na partida diante do Sevilla. O diretor de futebol, Mateu Alemany, celebrou o retorno do atleta ao elenco.

"Ele treinou e esperamos que se reintegre rapidamente à equipe e esteja disponível para a próxima partida do campeonato. Conversei com ele e está tudo bem".

Julián Álvarez não foi relacionado para o duelo contra o Sevilla, realizado neste sábado, com vitória da equipe da capital por 3 a 1, fora de casa. O atacante ficou irritado por ter a transferência para o Barcelona negada pela diretoria, e ficou ausente das últimas atividades de Diego Simeone.

Uma saída para o Arsenal chegou a ser ventilada na imprensa europeia, tendo em vista que a equipe espanhola encerrou qualquer possibilidade de negociação com o Barcelona. No entanto, as janelas da Inglaterra e Espanha fecham no dia 01 de setembro e a concretização da transferência parece distante neste momento.

Há dois anos no clube, Álvarez era um dos jogadores mais celebrados pela torcida e tem bons números em Madri. São 49 gols anotados em 107 partidas, apesar de não ter conquistado títulos na equipe. Após a rixa com a diretoria, a torcida vaiou o atleta e faz campanha para sua saída nas redes sociais.