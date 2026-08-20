Ronaldinho Gaúcho vai voltar a jogar? Entenda o retorno do craque ao futebol italiano. (Foto: JEWEL SAMAD / AFP)

Lenda do futebol brasileiro, o pentacampeão Ronaldinho Gaúcho fará um retorno aos gramados para jogar pelo Ravenna, clube da terceira divisão do Campeonato Italiano, 11 anos depois de se aposentar.

O Ravenna prepara uma grande recepção, com um evento voltado para cerca de seis mil torcedores em um festival.

O projeto da equipe é liderado pelo empresário Ignazio Cipriani, herdeiro de uma rede de hotéis de luxo e neto de Giuseppe Cipriani, fundador do tradicional Harry’s Bar, em Veneza. Com o movimento, Ronaldinho se tornará um dos sócios do clube.

Para afastar a ideia de que a chegada do ex-camisa 10 seria apenas uma manobra para atrair mídia, o proprietário foi incisivo sobre o papel do brasileiro.

“Isso não é vitrine ou um golpe de marketing. Ronaldinho se tornará acionista do Ravenna FC. Esse é o ponto central da operação”, afirmou Cipriani.

O empresário disse, ainda, que Ronaldinho deve disputar uma partida oficial com a camisa do time.

"Ele também decidiu dar um presente extraordinário à cidade e ao seu novo clube: entrará em campo pelo Ravenna em uma partida oficial profissional, com o objetivo de tentar marcar o último gol de sua carreira", revelou.

Não está claro, no entanto, se o ex-camisa 10 tem condições físicas de disputar um jogo competitivo aos 46 anos, especialmente na estreia da equipe na temporada, neste fim de semana, contra a Reggiana.

O brasileiro não participou da pré-temporada comandada pelo técnico Andrea Mandorlini. A última vez que ele esteve em campo em uma competição oficial foi em 2015, pelo Fluminense.