Veja onde assistir Cerro Porteño x Palmeiras ao vivo nas oitavas de final da Libertadores

Jogo do Palmeiras ao vivo onde assistir oitavas de Libertadores contra o Cerro Porteño. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O Palmeiras joga a vida na Libertadores nesta quarta-feira (19), contra o Cerro Porteño, em Assunção, no Paraguai, pelo jogo de volta das oitavas de final. Veja onde assistir ao vivo, horário e como chegam as equipes.

Horário de Cerro Porteño x Palmeiras

A partida é realizada no horário mais cedo da Libertadores, marcada para começar às 19h00 (horário de Brasília).

Onde assistir Cerro Porteño x Palmeiras ao vivo

O confronto decisivo tem transmissão exclusiva do streaming da Paramount+ com custo de assinatura deR$34,90 mensais.

Como chega o Palmeiras

Sem Andreas Pereira, um dos jogadores mais importantes do Palmeiras na temporada, devido à expulsão no jogo de ida, o Verdão precisa superar desafios para passar pelo Cerro.

Único clube a avançar à fase de mata-mata nas últimas 10 edições da Libertadores, o Palmeiras disputa as oitavas de final pela 19ª vez na história e tenta alcançar as quartas de final pela 14ª vez (isolando-se como recordista entre os brasileiros, já que atualmente está empatado com o São Paulo).

O time treinado por Abel Ferreira define sua vida na Libertadores em seu pior momento do ano. São quatro jogos sem vencer - duas derrotas para Fortaleza e Fluminense e empates com Inter e Cerro - e a necessidade de reagir rápido diante das cobranças por melhores resultados e também por um melhor futebol

A equipe paulista tem apresentado baixo repertório ofensivo e levado muitos gols nas últimas partidas. Viu a gordura na liderança do Brasileirão cair e agora corre risco de cair precocemente na Libertadores.

"O único jeito que eu conheço de melhorar, de que as coisas aconteçam, é trabalhar", afirmou o zagueiro Alexander Barboza, preservado do último duelo devido a um trauma no pé. Ele treinou e será titular, provavelmente formando novamente um trio defensivo com Gustavo Gómez e Murilo, este muito criticado pelas falhas recentes. "A gente aqui trabalha muito para melhorar. Nos últimos jogos, os resultados não foram os que queríamos, mas o futebol é assim. Temos de saber atravessar esses momentos também".

Como chega o Cerro Porteño

Todos os ingressos para o duelo foram vendidos. Haverá, portanto, lotação máxima no Estádio General Pablo Rojas, o "La Nueva Olla", reformado com a participação direta da torcida e reinaugurado em 2017.

Integrantes da principal organizada do Cerro Porteño atuaram voluntariamente nas obras, ajudando a reconstruir um dos principais patrimônios do clube paraguaio. Eles esperam que seja criada, nesta quarta, uma típica atmosfera de Libertadores, com mais de 40 mil nas arquibancadas.

FICHA TÉCNICA

CERRO PORTEÑO X PALMEIRAS

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Barboza e Murilo; Allan, Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Piquerez; Arias, Flaco López e Vitor Roque (Maurício). Técnico: Abel Ferreira.

CERRO PORTEÑO - Roffo; Quintana, Velázquez, Chaparro e Cañete; Morel, Gamarra, Bobadilla, Fabricio Domínguez e Cecilio Domínguez; Vegetti. Técnico: Ariel Holan.

ÁRBITRO - Facundo Tello (Argentina).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio La Nueva Olla, em Assunção (PAR).

*Com informações do Estadão Conteúdo.

