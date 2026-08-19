Veja onde assistir Flamengo x Cruzeiro, como chegam as equipes, horário e possíveis escalações

Flamengo x Cruzeiro ao vivo: onde assistir jogo da Libertadores. (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Flamengo e Cruzeiro disputam o jogo de volta pelas oitavas de final da Libertadores nesta quarta-feira (19), no Maracanã. Veja o horário do jogo, onde assistir e como chegam as equipes.

Flamengo x Cruzeiro: horário do jogo

A partida segue o horário normal dos confrontos da competição, marcada para 21h30 (horário de Brasília).



Onde assistir Flamengo x Cruzeiro na Libertadores

A partida tem os direitos de transmissão divididos entre os canais Globo e Paramount. Veja as opções de onde assistir à partida entre Flamengo e Cruzeiro ao vivo pela Libertadores:

TV Globo (TV Aberta)



Sportv (TV Fechada)



GE TV (YouTube)



Paramount (Streaming)

Como chega o Flamengo:

O clube carioca chega como amplo favorito na partida, além do fator casa, o rubro-negro não sabe o que é perder desde o dia 23 de maio, quando perdeu para o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Além do último jogo, onde, jogando com uma equipe bastante mexida, conseguiu golear o Mirassol pelo placar de 5 x 1.

Até então, o Flamengo soma 12 jogos de invencibilidade, contando com os amistosos em período de copa. E jogando como visitante no Mineirão, a equipe conseguiu empatar o jogo pelo placar de 1 x 1 com gol de Lucas Paquetá após sair perdendo.

O atacante Bruno Henrique deve ser a grande novidade na lista de relacionados do time carioca. Desfalque em Mirassol, o veterano está recuperado de dores no tornozelo esquerdo e voltou a treinar, acirrando a disputa pela titularidade com Pedro.

Como Chega o Cruzeiro



O Cruzeiro também chega forte após conquistar uma importante vitória longe de casa. O time comandado por Artur Jorge venceu o Corinthians por 2 a 1, na Neo Química Arena, e vive um momento de evolução após o amargo empate no jogo de ida.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X CRUZEIRO

FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Gonzalo Plata, Pedro e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim.

CRUZEIRO - Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Arroyo, Kaio Jorge e Wesley. Técnico: Artur Jorge.

ÁRBITRO - Gustavo Tejera (URU).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

*Com informações do Estadão Conteúdo.