Raphinha é escolhido para assumir a braçadeira de capitão do Barcelona nesta temporada

Atacante da Seleção Brasileira segue com moral no Barça, que estreia no Campeonato Espanhol no próximo domingo (23), às 16h30, contra o Elche

Raphinha, atacante do Barcelona (Divulgação/Barcelona)

O atacante Raphinha inicia a temporada 2026/2027 em alta no Barcelona. Isso porque o jogador foi escolhido pelo treinador alemão Hansi Flick para ser o principal capitão da equipe.

Em sua quinta temporada no clube catalão, esta vai ser a primeira vez que um atleta brasileiro ocupa esse posto.

A braçadeira ficou sem dono desde a saída do defensor uruguaio Ronald Araújo para o Liverpool e com a ida do goleiro Ter Stegen para o Ajax.

A decisão deve ser oficializada em breve. Flick esclareceu ainda que o atacante usará a braçadeira ao lado de Pedri e Eric García.

"Decidi provisoriamente quem serão os capitães até que a votação seja realizada, pois a equipe não está definida. Sei que Frenkie (De Jong) é o terceiro capitão, mas ele não está disponível no momento", afirmou o comandante.

A ótima relação do treinador com o brasileiro teve um peso grande nesta escolha. Identificado com o clube, Raphinha ganhou pontos com a diretoria e a comissão técnica ao recusar uma proposta do futebol árabe que ultrapassava as cifras de R$ 1 bilhão para permanecer no Barcelona em 2024.

O jogador surge como o primeiro brasileiro a ocupar a função de capitão principal do Barcelona. No clube desde 2022, quando veio do Leeds United, ele entrou em campo 177 vezes e tem 129 participações em gols (até aqui são 77 bolas na rede e 52 assistências).

Com a camisa azul e grená do Barcelona, o atacante brasileiro vem construindo uma trajetória vencedora e já conquistou sete títulos: três Campeonatos Espanhóis, três Supercopas da Espanha e ainda uma Copa do Rei.



Siga o canal do Esportes DP no WhatsApp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.