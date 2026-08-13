Corinthians x Rosario Central ao vivo: Onde assistir ao confronto da Libertadores

Veja onde assistir, como chegam as equipes, horário e possíveis escalações das equipes

Corinthians x Rosario Central ao vivo Onde assistir ao jogo da Libertadores (Foto: Reprodução/Redes Sociais | Rodrigo Coca / Corinthians)

Rosario Central e Corinthians disputam nesta quinta (13), o jogo de ida pelas oitavas de final da Libertadores em Rosário, Argentina. Veja o horário do jogo, onde assistir e como chegam as equipes.

Rosário Central x Corinthians: horário do jogo

A partida segue o horário normal dos confrontos da competição, marcada para 21h30 (horário de Brasília).

Onde assistir ao vivo Corinthians x Rosario Central na Libertadores

A partida tem os direitos de transmissão dos canais ESPN. Veja as opções de onde assistir à partida entre Rosario Central x Corinthians ao vivo pela Libertadores:

ESPN (TV Fechado)



Disney+ (Streaming)

Como chega o Rosario Central para a partida?

O Auriazul chega com uma sequência positiva de 4 jogos sem perder, sendo as duas últimas partidas com vitória. A equipe se encontra atualmente em 8° colocado no Campeonato Argentino, mas não significa muita coisa, afinal só foram realizadas 4 rodadas da competição.

O Rosario é atual campeão da Liga Argentina pela tabela anual, que já existia, mas tradicionalmente servia principalmente para definir classificação para Libertadores e Sul-Americana. Não era apresentada como um campeonato que daria uma taça de campeão. E passou a ser implementado em 2025, quando o clube se tornou o primeiro vencedor do troféu.

A equipe argentina conta com a estrela Di María para a partida contra o timão, depois de jogar por grandes clubes europeus como Real Madrid, Juventus, Manchester United e conquistar a Copa do Mundo pelo seu país.

O craque voltou ao clube que o revelou para o futebol para encerrar sua carreira, aos 38 anos Di María ainda é a grande referência do time, com 2 gols em 5 jogos na Libertadores, o “anjo” é um jogador para o clube brasileiro ficar de olho.

Dessa forma, essa deve ser a escalação do Rosario Central para a partida: Ledesma, Coronel, Ovando, Ávila, Sández, Ibarra, Pizarro, Fernández, Di María, Campaz e Copetti.

Como chega o Corinthians para a partida?

O Time do Povo tem muitos problemas poluindo o ar do clube, a torcida ainda não conseguiu perdoar a diretoria após a saída de Memphis Depay do clube. O Timão também não conta com André, que tem uma lesão na coxa, e Labyad, que não joga mais no ano depois de romper o ligamento cruzado anterior do joelho.

Mas, de longe, a maior falta no Corinthians é a de Yuri Alberto, que tem uma lesão de grau 2 na posterior da coxa direita.

A equipe paulista também conta com uma sequência de duas vitórias seguidas, porém foi em uma dessas partidas que o Timão foi eliminado na Copa do Brasil para o Internacional, competição essa em que era o atual campeão. No campeonato brasileiro, se encontra no meio da tabela, ocupando a 7ª posição.

Corinthians deposita confiança na dupla de meias Bidon e Garro, além de uma boa atuação do goleiro Hugo Souza na partida. A esperança de gols do Timão na partida deve ser o atacante Pedro Raul, que ainda conseguiu entregar o que se espera enquanto vestia a camisa do clube paulista, apesar de dar sinais positivos após marcar nos dois últimos jogos.

Dessa forma, essa deve ser a escalação do Corinthians para a partida: Hugo Souza, Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Bidu, Allan, Raniele, Breno Bidon, Garro, Kaio César e Pedro Raul.