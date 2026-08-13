Mirassol recebe LDU sonhando em ficar entre os 8 melhores times da Libertadores

Mirassol e LDU se enfrentaram na fase de grupos e o equilíbrio marcou os confrontos; nesta quinta (13), os dois se reencontram pelas oitavas de final da Libertadores

Jogadores do Mirassol comemoram gol (DIVULGAÇÃO/MIRASSOL)

O Mirassol volta a campo nesta quinta-feira, às 19h, para mais um capítulo inédito de sua história. No Estádio José Maria de Campos Maia, o time recebe a LDU, do Equador, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A equipe paulista tenta aproveitar o fator casa para largar na frente em um confronto que já tem uma história recente na competição.

Os dois times estiveram no Grupo G na primeira fase e terminaram com 12 pontos cada. A liderança, porém, ficou com a LDU, que levou vantagem nos critérios de desempate. O equilíbrio também apareceu nos confrontos diretos: os equatorianos venceram por 2 a 0 em Quito, enquanto o Mirassol devolveu o placar no Maião.

Agora, a disputa é diferente. Quem avançar garante um lugar entre os oito melhores times da América do Sul, e o Mirassol chega embalado pelo bom momento no Campeonato Brasileiro. Depois de passar parte da competição na zona de rebaixamento, o time conseguiu reagir e deixou a área de perigo, dando sinais de recuperação justamente antes de um dos jogos mais importantes de sua temporada.

A LDU, por outro lado, atravessa um período de mudanças. Sexta colocada na LigaPro, a equipe trocou de treinador recentemente: Tiago Nunes deixou o cargo, e o argentino Gustavo Álvarez assumiu o comando. A mudança acontece justamente na reta decisiva da Libertadores, aumentando a expectativa sobre como o time será organizado no duelo em São Paulo.

Entre os jogadores que podem fazer a diferença está Deyverson. Conhecido do futebol brasileiro, o atacante soma quatro gols no campeonato nacional e foi decisivo na Libertadores. Na última rodada da fase de grupos, marcou os dois gols da virada sobre o Always Ready, resultado que garantiu a liderança da LDU na chave Para o confronto no Maião, porém, a tendência é que comece no banco e seja uma das opções de Álvarez para o decorrer da partida.

No Mirassol, a principal novidade deve estar no gol. Recuperado de uma lesão na coxa esquerda, Walter voltou aos treinamentos e deve reassumir a titularidade. A expectativa é que essa seja a única alteração em relação à equipe que vinha atuando.

Um dos símbolos da campanha histórica do clube, Reinaldo sabe o tamanho do momento vivido pelo Mirassol e pela região. "Estou vivendo um sonho junto com o Mirassol, com a cidade e com toda a região. Para mim, é um momento de aproveitar cada jogo com essa camisa e buscar mais um sonho, que é chegar às quartas de final. Estou fazendo história e espero continuar fazendo por muitos anos, sempre elevando o nível do clube."

