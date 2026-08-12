Veja onde assistir, como chegam as equipes, horário e final da Supercopa da UEFA entre PSG x Aston Villa

PSG x Aston Villa ao vivo: onde assistir final da Supercopa da UEFA (Foto: JAIME REINA / AFP | Divulgação/Aston Villa. )

Aston Villa e PSG decidem, nesta quarta (12), a final da Supercopa da UEFA, em Salzburgo, na Áustria. Veja o horário do jogo, onde assistir e como chegam as equipes.

PSG x Aston Villa: Horário da final

Após a última edição da final da Champions, onde a partida ocorreu às 13h. O confronto desta quarta volta ao horário normal de 16h00 (horário de Brasília).

Onde assistir ao vivo PSG x Aston Villa pela final da Supercopa da UEFA

A partida possui os direitos de transmissão divididos entre SBT e TNT Sports. Veja as opções de onde assistir à partida entre PSG x Aston Villa ao vivo na Supercopa da UEFA.

SBT (TV Aberta)



SBT (Online) (acesse através do link



TNT Sports (TV fechada)

HBOMAX (Streaming)

Como chega o Aston Villa para a final da supercopa?

O clube inglês chega para a final de salto alto, após uma campanha histórica com 13 vitórias e apenas 3 derrotas e aplicando um placar de 3 a 0 contra o Freiburg na final da Europa League, além de uma “dupla classificação” para a Champions League via título da Europa e G4 da Premier League.

Os Villans contam com o trabalho do treinador Unai Emery, no cargo desde outubro de 2022, o treinador ficou marcado por mudar o patamar do Villa.

O clube que um dia era conhecido por subir e descer com frequência no campeonato inglês conseguiu se manter na primeira divisão, além de voltar a conquistar um título ao nível europeu depois de 44 anos com a chegada do técnico espanhol.

Para a partida, o Villa vem muito desfalcado após perder muitos jogadores titulares na janela de transferências, como Morgan Rodgers, que foi para o Chelsea, Tielemans, contratado pelo Manchester United, além de perder Digne para o PSG.

O clube ainda conta com figuras carimbadas do elenco, como o goleiro Dibu Martínez e o zagueiro Konsa, após disputar a Copa do Mundo no setor defensivo.

No ataque, tem Ollie Watkins, principal artilheiro do time, junto do camisa 10 da equipe, Buendía. Além de duas contratações que podem surpreender o PSG, Alejandro Garnacho, ex-Chelsea e Manchester United, e João Gomes, ex-Flamengo.

Dessa forma, esta deve ser a escalação do Aston Villa para o jogo: Dibu Martínez, Cash, Konsa, Pau Torres, Matseen, João Gomes, Kamara, Garnacho, Buendía, McGinn, Watkins.

Como chega o PSG para a final da supercopa?

O clube francês chega para a final com a condição de melhor clube do mundo, atual bicampeão da Champions, melhor treinador do mundo e atual bola de ouro. Os Rouge-et-Bleus chegam à final depois de vencer o Arsenal nos pênaltis na última decisão da Champions da temporada 2025/2026.

O Paris tem seu também técnico espanhol como centro do sucesso do time, Luis Enrique chegou ao PSG para tentar achar uma maneira de fazer o time render com Messi, Mbappé e Neymar jogando juntos, o projeto com os três astros pode ter falhado, mas a passagem do técnico não. Ele conquistou o bicampeonato europeu, se tornando o maior técnico da história do clube.

Para a partida, o Paris conta com um novo reforço do próprio Aston Villa, o lateral Lucas Digne, que chega após uma boa performance na Copa do Mundo.

Além dos craques que o elenco já tem, os melhores laterais do mundo Hakimi e Nuno Mendes, o atual Bola de Ouro Dembele e o eleito melhor jogador da última edição da Champions, Khvicha Kvaratskhelia.

Dessa forma, esta deve ser a escalação do PSG para a partida: Safonov, Hakimi, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz, Doué, Dembelé e Kvaratskhelia.