Arsenal x PSG ao vivo: veja onde assistir e novo horário da final da Champions League

Veja onde assistir, como chegam as equipes e novo horário da final da Champions League entre Arsenal x PSG

Veja onde assistir Arsenal x PSG ao vivo na final da Champions League neste sábado (30). (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Arsenal e PSG decidem, neste sábado (30), o vencedor da Champions League da temporada 2025/26, em Budapeste, na Hungria. Veja novo horário da final da Liga dos Campeões, onde assistir ao vivo e como chegam as equipes para o grande confrontos.

PSG x Arsenal: novo horário da final da Champions League

Ao contrário de edições anteriores, a partida decisiva entre ingleses e franceses começa mais cedo neste sábado, marcada para iniciar às 13h00 (horário de Brasília).

Onde assistir ao vivo Arsenal x PSG na final da Liga dos Campeões

A partida deste sábado possui direitos de transmissão divididos entre SBT e TNT Sports. Veja as opções de onde assistir Arsenal x PSG ao vivo na final da Champions:

SBT - TV Aberta



SBT - Online ( clique neste link )



) TNT Sports - TV Fechada



HBO Max - Streaming

Como chega o Arsenal na final da Champions League

O Arsenal chega para a final em Budapeste com uma tonelada de pressão tirada das costas após levantar o troféu de campeão da Premier League, o Campeonato Inglês, no último domingo (24).

Os Gunners haviam batido na trave em três temporadas seguidas, terminando em segundo colocado em 2022/23, 2023/24 e 2024/25 - perdendo para Manchester City e Liverpool.

Agora, Mikel Arteta e seus jogadores ganham um grande impulso para enfrentar o PSG e tentar levantar um troféu inédito na história do clube.

Para a partida, a expectativa do Arsenal fica sobre a recuperação ou não do lateral-direito Timber, já que o clube não conta com Ben White, devido a uma lesão. Caso não possa contar com Timber, quem deve assumir a posição é o jovem espanhol Mosquera.

No meio de campo, também ainda não se sabe quem será o companheiro de Declan Rice na dupla de volantes. O treinador espanhol ainda decide entre Martín Zubimendi ou Myles Lewis-Skelly para a grande final.

Já no ataque, Arteta pode optar por Gyokeres ou Havertz como o centroavante para os 11 iniciais.

Dessa forma, esta deve ser a escalação do Arsenal para o confronto decisivo: David Raya; Mosquera (Timber), Saliba, Gabriel, Hincapie; Lewis-Skelly (M. Zubimendi), Rice; Saka, Odegaard, Trossard; Gyokeres (Havertz).

Como chega o PSG na final da Champions League

Atuais detentores do título da Champions League, depois de campanha que culminou em goleada sobre a Inter de Milão por 5-0 na final de 2024/25, o PSG chega para defender sua condição na Hungria com o selo de ser um dos melhores times do mundo.

O time do treinador espanhol Luis Enrique passou pelo Bayern de Munique em um confronto eletrizante que terminou com placar agregado de 6x5.

Considerado um dos melhores ataques do mundo, o trio Doué, Dembélé e Kvaratskhelia é a aposta principal do técnico para conseguir o bicampeonato consecutivo.

Caso consiga este feito, o PSG se tornaria apenas o segundo clube a vencer duas edições seguidas na era moderna da Liga dos Campeões (desde 1992), seguindo os passos do Real Madrid — que conquistou três taças consecutivas em 2015/16, 2016/17 e 2017/18.

Para a partida, Luis Enrique conta com o retorno de Dembélé, eleito melhor do mundo após a conquista da temporada passada, e Hakimi na lateral-direita, mas que não deve ser titular.