Com futuro incerto no Real Madrid, Vini Jr. apaga todas as fotos do seu Instagram

Alvo do Arsenal, atacante da Seleção vive momento de indefinição quanto à renovação de contrato com o clube espanhol

Vini Jr. durante partida do Real Madrid (OSCAR DEL POZO / AFP)

Em meio às negociações para renovar seu contrato com o Real Madrid, o atacante Vini Jr. apagou todas as fotos de sua conta no Instagram nesta quarta-feira (5).

Além disso, o jogador também retirou sua foto de perfil e informações da sua bio.

Com vínculo se encerrando ao fim da próxima temporada europeia com o gigante espanhol, o astro da Seleção Brasileira é alvo do Arsenal, atual campeão da Premier League.

Mais cedo, o brasileiro participou de uma reunião com seu atual clube para discutir seu futuro, ocasião em que um novo contrato foi debatido.

Segundo o portal The Athletic, os madrilenhos teriam aumentado a proposta para manter o jogador de 26 anos. Porém, até o momento, não há uma definição oficial sobre o assunto.

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