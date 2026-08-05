Arsenal está disposto a pagar mais de meio bilhão de reais por Bruno Guimarães, diz jornal

A informação foi publicada pelo The Athletic, seção esportiva do New York Times, após o avanço nas negociações entre o Arsenal e o Newcastle, atual clube do brasileiro Bruno Guimarães

Bruno Guimarães, meia do Brasil (RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Segundo o jornal The Athletic, seção esportiva do New York Times, o Arsenal estaria disposto a pagar ao Newcastle United a quantia próxima aos R$ 500 millhões para ter o brasileiro Bruno Guimarães nesta temporada.

Inicialmente, o clube londrino havia feito uma oferta inferior, mas as negociações avançaram e o Arsenal estaria chegando perto do valor desejado pelo Newcastle: cerca de 75 milhões de libras, ou 87 milhões de euros. Em real, 516.014.922,00 na conversão desta quarta-feira (5).

Além de ser um dos destaques do time, Bruno Guimarães fez uma boa participação na Copa do Mundo 2026, apesar do fracasso da Seleção Brasileira.

Quem tem total interesse na negociação e, claro, nos valores envolvidos é o Olympic Lyon, time anterior do meio campista brasileiro. O time francês detém 20% dos direitos econômicos em caso de venda.