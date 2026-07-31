Infantino recua e abandona plano da FIFA de abrir Copa do Mundo a investidores privados
Projeto foi retirado após forte oposição das principais confederações do futebol mundial
Publicado: 31/07/2026 às 21:26
Gianni Infantino, presidente da FIFA ( ROBERTO SCHMIDT / AFP)
A FIFA voltou atrás e desistiu oficialmente do projeto de abrir à iniciativa privada parte da gestão comercial de suas principais competições. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (31), pelo presidente da entidade, Gianni Infantino, após a forte repercussão negativa e a resistência de dirigentes e confederações de diferentes continentes ao plano.
Batizada de FIFA Forward Enterprise (FFE), a proposta previa a criação de uma empresa responsável por administrar os direitos comerciais da Copa do Mundo e de outras competições da entidade, permitindo a entrada de investidores privados por meio da venda de participações minoritárias.
O projeto chegou a ser apresentado como uma estratégia para ampliar a capacidade de investimento da FIFA no desenvolvimento do futebol mundial.
No entanto, a iniciativa encontrou forte oposição, principalmente das principais confederações continentais (Uefa, Concacaf, AFC), que questionaram o impacto da medida sobre a governança do futebol e o controle dos ativos da entidade.
Statement attributable to the FIFA President— FIFA Media (@fifamedia) July 31, 2026
The FIFA Forward Enterprise project was intended to provide a basis for further strengthening our FIFA Member Associations and our sport worldwide, especially in those countries where support is most needed. And more so, as we said…
Infantino confirma recuo
Em comunicado oficial, Gianni Infantino afirmou que a FIFA decidiu abandonar a proposta após ouvir as manifestações contrárias e reconhecer que o projeto deixou de cumprir seu principal objetivo.
"Após ouvir atentamente a todas as opiniões, ficou claro que o projeto criou divisões que, independentemente do nível de apoio, já não servem ao objetivo inicialmente proposto. Nosso objetivo sempre foi – e sempre será – unir e melhorar. Consequentemente, esta proposta não prosseguirá", declarou o presidente da FIFA.
O dirigente acrescentou que pretende retomar o diálogo com as federações e demais integrantes do futebol mundial para discutir novas formas de desenvolvimento da modalidade.
"Olhando para o futuro, minha intenção é reunir todas as partes interessadas nos próximos dias e semanas, num espírito de interesse comum pelo nosso esporte, e com o objetivo de continuar a desenvolver o futebol em todos os lugares, e particularmente naqueles países que mais precisam do nosso apoio."