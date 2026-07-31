Infantino recua e abandona plano da FIFA de abrir Copa do Mundo a investidores privados

Gianni Infantino, presidente da FIFA ( ROBERTO SCHMIDT / AFP)

A FIFA voltou atrás e desistiu oficialmente do projeto de abrir à iniciativa privada parte da gestão comercial de suas principais competições. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (31), pelo presidente da entidade, Gianni Infantino, após a forte repercussão negativa e a resistência de dirigentes e confederações de diferentes continentes ao plano.

Batizada de FIFA Forward Enterprise (FFE), a proposta previa a criação de uma empresa responsável por administrar os direitos comerciais da Copa do Mundo e de outras competições da entidade, permitindo a entrada de investidores privados por meio da venda de participações minoritárias.

O projeto chegou a ser apresentado como uma estratégia para ampliar a capacidade de investimento da FIFA no desenvolvimento do futebol mundial.

No entanto, a iniciativa encontrou forte oposição, principalmente das principais confederações continentais (Uefa, Concacaf, AFC), que questionaram o impacto da medida sobre a governança do futebol e o controle dos ativos da entidade.

Statement attributable to the FIFA President



The FIFA Forward Enterprise project was intended to provide a basis for further strengthening our FIFA Member Associations and our sport worldwide, especially in those countries where support is most needed. And more so, as we said… — FIFA Media (@fifamedia) July 31, 2026

Infantino confirma recuo

Em comunicado oficial, Gianni Infantino afirmou que a FIFA decidiu abandonar a proposta após ouvir as manifestações contrárias e reconhecer que o projeto deixou de cumprir seu principal objetivo.

"Após ouvir atentamente a todas as opiniões, ficou claro que o projeto criou divisões que, independentemente do nível de apoio, já não servem ao objetivo inicialmente proposto. Nosso objetivo sempre foi – e sempre será – unir e melhorar. Consequentemente, esta proposta não prosseguirá", declarou o presidente da FIFA.

O dirigente acrescentou que pretende retomar o diálogo com as federações e demais integrantes do futebol mundial para discutir novas formas de desenvolvimento da modalidade.

"Olhando para o futuro, minha intenção é reunir todas as partes interessadas nos próximos dias e semanas, num espírito de interesse comum pelo nosso esporte, e com o objetivo de continuar a desenvolver o futebol em todos os lugares, e particularmente naqueles países que mais precisam do nosso apoio."