Cristiano Ronaldo ataca de ator e produtor de série de tv, diz o jornal londrino The Sun

Craque português, prestes a encerra carreira no gramado, Cristiano Ronaldo estaria produzindo série tv sobre um agente de futebol; segundo The Sun, ele ainda teria participação como ator

Cristiano Ronaldo, atacante de Portugal ( Getty Images via AFP)

Deu no diário londrino The Sun: Cristiano Ronaldo atacará de ator e produtor executivo de uma série de tv intitulada Day 1s, que narra a história de um agente fictício, interpretado por Damien Lewis.

O astro das séries Homeland e Billions, inclusive, já teria participado das primeiras filmagens, realizadas no estádio do Barnet FC, clube de quarta divisão inglesa, situado no subúrbio de Londres.



Além da participação do lendário jogador português como ator, outro craque também desempenhará um papel na série: o francês Thierry Henry.



Conforme as fontes do The Sun, a expectativa é de que a produção gere “uma guerra de lances” por parte dos canais de serviços de streaming, especialmente após o sucesso comercial que foi a Copa do Mundo 2026.



Day 1s conta a história de um agente da elite do futebol, personagem fictício chamado Stanley Danton e interpretado por Damien Lewis.



A produção da série está a cargo do estúdio UR-Marv, que, segundo o jornal inglês, Cristiano Ronaldo dirige em parceria com o diretor e produtor de cinema Matthew Vaughn.



Vaughn dirigiu longas como Kingsman e Kick-Ass e fundou a UR-Marv no início de 2026, de acordo com The Sun, “com a missão de revolucionar o mercado cinematográfico convencional".



O rapper britânico Dave também faz parte do elenco de Day 1s.

