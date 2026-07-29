Campeão do mundo, Cucurella cumpre promessa e tatua rosto do técnico da Espanha

Lateral eterniza Luis de la Fuente com a taça da Copa do Mundo no braço; registro já supera 1,5 milhão de curtidas

Marc Cucurella, lateral-esquerdo da Espanha na Copa do Mundo 2026 (Reprodução/@cucurella3/Redes Sociais)

O título da Espanha na Copa do Mundo de 2026 segue repercutindo com Marc Cucurella. Após prometer que faria uma homenagem ao técnico Luis de la Fuente caso a Espanha conquistasse o Mundial, o lateral-esquerdo cumpriu a palavra e tatuou o rosto do comandante em seu braço.

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O resultado foi divulgado pelo próprio jogador nas redes sociais e rapidamente viralizou. A publicação, que mostra o processo da tatuagem e a arte finalizada, já ultrapassou a marca de 1,5 milhão de curtidas.

Cucurella escolheu eternizar Luis de la Fuente segurando a taça da Copa do Mundo. O desenho foi feito na parte de trás do braço esquerdo, dividindo espaço com outras tatuagens já existentes.

Na legenda da publicação, o jogador resumiu o momento em poucas palavras: "Promessa cumprida."

O responsável pela arte foi GANGA, tatuador conhecido internacionalmente por atender celebridades e grandes nomes do esporte.

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Promessa feita durante a Copa

A ideia da tatuagem surgiu ainda durante a disputa do Mundial. Em entrevista ao programa espanhol El Partidazo de Cope, no dia 12 de junho, Cucurella revelou que faria a homenagem caso a Espanha levantasse a taça.

"Se ganharmos a Copa do Mundo farei uma tatuagem do rosto de Luís de la Fuente. Pequena, mas acho que é uma boa lembrança. Teríamos que pensar no local. Eu assinaria a tatuagem, depois teríamos que considerar o lugar e onde."