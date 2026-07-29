Vini Jr. curte férias na Jamaica enquanto jornal espanhol confirma sua permanência no Real
Ao lado da namorada Virgínia Fonseca, o atacante Vini Jr. aproveita as férias na Jamaica; Segundo jornal esportivo Marca, o brasileiro deve renovar com o Real Madrid, frustrando interesse do Arsenal
Publicado: 29/07/2026 às 09:03
Vini Jr. com namorada Virgínia Fonseca na Jamaica (Vini Jr./Instagram)
Enquanto as especulações correm soltas sobre proposta do Arsenal e renovação de contrato com Real Madrid, o brasileiro Vini Jr. curte as férias na Jamaica, ao lado da namorada, a influenciadora Virgínia Fonseca.
No perfil de rede social, o atacante compartilha fotos do casal ao longo do litoral caribenho, no embalo de One Love, de Bob Marley.
Na Espanha, a novidade desta quarta-feira (29), publicada no jornal Marca, foi a desistência do Arsenal, que prometia investir pesado na contratação do brasileiro. Conforme o periódico, Vini tem interesse de renovar com o Real e deve assinar um novo contrato até junho de 2027.