Giro do Mercado da Bola detalha as novas investidas milionárias de Barcelona, Flamengo e Arsenal, além de impasse decisivo no Botafogo para o Brasileirão

Mercado da Bola Barcelona contrata Adeyemi e Flamengo avança por Thiago Almada. (Fotos: Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP | Divulgação/Barcelona)

Com o fim da Copa do Mundo, o Mercado da Bola segue movimentado, com clubes acertando transferências milionárias. É o caso de equipes como Barcelona, Arsenal e Flamengo.

Adeyemi no Barcelona

No futebol europeu, o Barcelona anunciou a contratação do atacante alemão Karim Adeyemi, de 24 anos, junto ao Borussia Dortmund. O acordo foi fechado por 22 milhões de euros, além de 7 milhões de euros em bônus atrelados a títulos conquistados e número de jogos disputados.

Tratado como uma das grandes promessas da Alemanha, o jogador viu seu rendimento estagnar no Dortmund e agora reforça o clube catalão, podendo atuar nas três posições do ataque. Na última temporada, o atleta registrou 10 gols e seis assistências em 39 partidas.

Destaque do Campeonato Belga no Arsenal

Atual campeão da Premier League, o Arsenal oficializou a chegada do ponta grego Christos Tzolis, de 24 anos, ex-Club Brugge (Bélgica), por 40 milhões de euros.

O atacante teve uma temporada de grande destaque no futebol belga, com 22 gols e 29 assistências em 52 jogos, incluindo partidas da Champions League. Tzolis chega para ocupar a vaga de Leandro Trossard, que se transferiu para o Besiktas, da Turquia.

Thiago Almada no Flamengo?

Destaque do Botafogo nos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2024, Thiago Almada está próximo de reforçar o rival Flamengo. De saída do Atlético de Madrid, o argentino, campeão do mundo em 2022, deve custar 27 milhões de euros (cerca de R$ 155 milhões) aos cofres rubro-negros.

Segundo o jornal espanhol Diario AS, Almada assinará um contrato de quatro temporadas, com validade até 2030. Para a concretização do negócio, resta apenas o acerto dos termos de pagamento entre os clubes.

Danilo de saída do Botafogo?

Após disputar a Copa do Mundo pelo Brasil, o futuro do volante Danilo no Botafogo permanece incerto. Com interesse do Palmeiras, a diretoria alvinegra avalia uma nova proposta pelo jogador nesta quinta-feira (23).

O atleta foi relacionado para o confronto contra o Vitória. Caso entre em campo, completará 13 jogos no Brasileirão de 2026, atingindo o limite do regulamento e ficando impedido de atuar por outro clube na atual edição do torneio. Apesar do assédio, o presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães Lins, descartou a saída do jogador.

“O Danilo não está à venda. É um super jogador, de Copa do Mundo, entendeu? Ficam essas coisas, querendo achar que o Botafogo está a qualquer preço, que precisa disso ou daquilo, que vai vender, vai queimar… Negativo!”, afirmou o dirigente.

Guardiola na Seleção Italiana?

No cenário das seleções, Pep Guardiola deve rejeitar a oferta de comandar a Itália. O treinador prometeu um período de descanso à sua família, e há uma grande disparidade entre a oferta salarial apresentada pela federação e a exigência financeira do técnico.