diariodepernambuco.com.br
Internacional
Final

Freiburg x Aston Villa: onde assistir à final da Europa League ao vivo e de forma gratuita

Freiburg e Aston Villa decidem título da Europa League nesta quarta em Istambu

Paulo Mota

Publicado: 20/05/2026 às 14:00

Seguir no Google News Seguir

Taça da Europa League/Divulgação/Europa League

Taça da Europa League (Divulgação/Europa League)

Freiburg e Aston Villa entram em campo nesta quarta-feira (20), às 16h (de Brasília), para disputar a grande final da UEFA Europa League. A decisão será realizada no Beikta Park, em Istambul, na Turquia, com transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video e pela CazéTV.

Veja também:
O Freiburg chega motivado para a maior decisão internacional de sua história recente. A equipe alemã garantiu vaga na final após eliminar o Braga nas semifinais. Depois de perder por 2 a 1 em Portugal, o time reagiu diante da torcida e venceu por 3 a 1 na Alemanha, assegurando a classificação.

Além da boa campanha continental, o Freiburg encerrou a Bundesliga na sétima colocação, garantindo vaga na próxima edição da Conference League. No último compromisso antes da final, a equipe goleou o RB Leipzig por 4 a 1, resultado que aumentou a confiança do elenco para a decisão em solo turco.

Do outro lado, o Aston Villa tenta voltar ao topo do futebol europeu após mais de quatro décadas. O único título continental do clube inglês foi conquistado em 1982, quando venceu o Bayern de Munique na final da antiga Copa dos Campeões da Europa.

Na semifinal da Europa League, a equipe comandada por Unai Emery mostrou força ao golear o Nottingham Forest por 4 a 0 no jogo de volta, revertendo a derrota por 1 a 0 sofrida na primeira partida. O Aston Villa também vive grande fase na Premier League, ocupando a quarta posição e já classificado para a próxima edição da Champions League.

Em caso de empate no tempo regulamentar, a final terá prorrogação de 30 minutos. Persistindo a igualdade, o campeão será definido na disputa por pênaltis.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Freiburg: Atubolu; Kübler, Ginter, Lienhart e Treu; Höfler e Eggestein; Grifo, Manzambi e Beste; Matanovic. Técnico: Julian Schuster.

Aston Villa: Emiliano Martínez; Lindelöf, Konsa e Pau Torres; Cash, Bogarde, McGinn, Tielemans e Digne; Watkins e Rogers. Técnico: Unai Emery.

Local: Beikta Park, em Istambul, Turquia.
Horário: 16h (de Brasília).
Transmissão: Amazon Prime Video e CazéTV.

aston villa , Europa League , Freiburg , onde assistir , transmissão
Mais de Internacional
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP