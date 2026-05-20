Freiburg x Aston Villa: onde assistir à final da Europa League ao vivo e de forma gratuita
Publicado: 20/05/2026 às 14:00
Freiburg e Aston Villa entram em campo nesta quarta-feira (20), às 16h (de Brasília), para disputar a grande final da UEFA Europa League. A decisão será realizada no Beikta Park, em Istambul, na Turquia, com transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video e pela CazéTV.
Além da boa campanha continental, o Freiburg encerrou a Bundesliga na sétima colocação, garantindo vaga na próxima edição da Conference League. No último compromisso antes da final, a equipe goleou o RB Leipzig por 4 a 1, resultado que aumentou a confiança do elenco para a decisão em solo turco.
Do outro lado, o Aston Villa tenta voltar ao topo do futebol europeu após mais de quatro décadas. O único título continental do clube inglês foi conquistado em 1982, quando venceu o Bayern de Munique na final da antiga Copa dos Campeões da Europa.
Na semifinal da Europa League, a equipe comandada por Unai Emery mostrou força ao golear o Nottingham Forest por 4 a 0 no jogo de volta, revertendo a derrota por 1 a 0 sofrida na primeira partida. O Aston Villa também vive grande fase na Premier League, ocupando a quarta posição e já classificado para a próxima edição da Champions League.
Em caso de empate no tempo regulamentar, a final terá prorrogação de 30 minutos. Persistindo a igualdade, o campeão será definido na disputa por pênaltis.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Freiburg: Atubolu; Kübler, Ginter, Lienhart e Treu; Höfler e Eggestein; Grifo, Manzambi e Beste; Matanovic. Técnico: Julian Schuster.
Aston Villa: Emiliano Martínez; Lindelöf, Konsa e Pau Torres; Cash, Bogarde, McGinn, Tielemans e Digne; Watkins e Rogers. Técnico: Unai Emery.
Local: Beikta Park, em Istambul, Turquia.
Horário: 16h (de Brasília).
Transmissão: Amazon Prime Video e CazéTV.