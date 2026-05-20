Fim de ciclo de Guardiola no City indica possível saída de Rodri para o Real Madrid

Este novo cenário ganha força diante do iminente fim de ciclo do técnico Pep Guardiola no clube inglês

Rodri venceu a bola de ouro de 2024 contra Vinicius Júnior (AFP)

Um antigo sonho do Real Madrid pode estar perto de ser concretizado. Constantemente lembrado como reforço de peso para encorpar ainda mais a equipe merengue, Rodri, do Manchester City, agora pode virar uma realidade. Este novo cenário ganha força diante do iminente fim de ciclo do técnico Pep Guardiola no clube inglês.

O craque espanhol sempre teve a sua permanência no futebol inglês ligada ao técnico catalão. No entanto, de acordo com o jornal Marca, as movimentações no mercado da bola colocam o meio-campista como solução para reorganizar o time, que fechou a temporada de forma decepcionante.

Considerado o nome ideal para herdar a função do aposentado Toni Kroos no setor de meio-campo, ele encanta a diretoria por sua "discrição, liderança discreta e também uma obsessão tática", informou o periódico.

Revelado pelo Atlético de Madrid e com passagem pelo Villarreal, o jogador defende as cores do City desde a temporada 2019/2020 e é um dos símbolos da fase vitoriosa da equipe de Manchester, que ganhou tudo no cenário internacional.

Com contrato vigente até 2027, o conjunto inglês, no entanto, não deve facilitar a saída do ídolo em meio ao desmanche que deve acontecer. Assim, a diretoria merengue já trabalha com a possibilidade de reestruturar o time e deve intensificar as conversas neste período de disputa da Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho.

Resta agora esperar pelos próximos capítulos e observar o comportamento do jogador, que vai estar a serviço da Espanha durante a disputa do torneio de seleções nos Estados Unidos, México e Canadá.