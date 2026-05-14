Vini Jr. cria escritório antirracista: "A nova geração não está sozinha na luta por igualdade"

Atacante da seleção brasileira e do Real Madrid oferecerá apoio jurídico gratuito para vítimas de crimes raciais

Vini Jr., atacante do Real Madrid ( Jose Jordan / AFP)

O atacante Vinícius Júnior anunciou a criação de um escritório de advocacia antirracista ligado ao Instituto Vini Jr.. A iniciativa, divulgada na quarta-feira (13), data que marca o Dia da Abolição da Escravatura no Brasil, surge como mais um movimento do jogador no combate à discriminação racial, pauta que passou a marcar sua trajetória dentro e fora dos gramados nos últimos anos.

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O novo Escritório Antirracista oferecerá apoio jurídico gratuito para vítimas de crimes raciais ligados ao esporte e à educação. A proposta, segundo o próprio instituto, é acolher pessoas que sofreram discriminação, auxiliando em denúncias e acompanhamento legal dos casos.

Ao divulgar o projeto nas redes sociais, Vini Jr. relacionou o lançamento à importância histórica do 13 de maio e ao fortalecimento da luta antirracista.

“13 de maio para mim representa força, realização e compromisso com as minhas raízes. Inspirado na data, tenho a alegria de anunciar o Escritório Antirracista, numa tabela com o meu Instituto, em nome de uma nova geração consciente de que não está sozinha na luta por igualdade”, escreveu o atacante.

A iniciativa nasce em um contexto em que o jogador do Real Madrid se tornou uma das principais vozes do futebol mundial contra o racismo. Desde que chegou à Espanha, Vini Jr. foi alvo de diversos ataques racistas em estádios europeus, episódios que ganharam repercussão internacional e provocaram debates sobre discriminação no esporte.

No vídeo de divulgação do projeto, o atacante falou sobre o impacto do racismo na sociedade e destacou que a liberdade ainda não alcança todas as pessoas da mesma forma.

“O racismo ainda prende, ainda machuca e ainda silencia. Em pequenos gestos… tento ajudar. A liberdade não chegou para todo mundo”, afirmou.

Segundo o portal oficial do Instituto Vini Jr., o escritório atuará inicialmente em demandas relacionadas ao esporte e à educação, oferecendo acolhimento, orientação jurídica e suporte especializado às vítimas. A entidade reforçou que denúncias poderão ser feitas de maneira segura, com proteção aos dados pessoais dos envolvidos.



