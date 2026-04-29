Lesionado, Hakimi vai desfalcar PSG na volta da semifinal da Champions contra o Bayern

Esse problema físico, que o manterá afastado dos gramados pelas "próximas semanas", também põe em dúvida a participação do lateral na Copa do Mundo

Achraf Hakimi, lateral-direito do PSG (AFP)

O defensor do Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, vai desfalcar sua equipe no jogo de volta das semifinais da Uefa Champions League, na próxima semana, contra o Bayern de Munique, devido a uma lesão na coxa direita, anunciou o clube francês nesta quarta-feira (29).

Esse problema físico, que o manterá afastado dos gramados pelas "próximas semanas", também põe em dúvida a participação de Hakimi na Copa do Mundo de 2026 (de 11 de junho a 19 de julho), na qual ele tem a missão de liderar em campo a seleção do Marrocos.

O lateral sofreu a lesão na parte posterior da coxa direita nos minutos finais (88') do espetacular jogo de ida das semifinais da Champions League, no qual o PSG derrotou o Bayern de Munique por 5 a 4, na terça-feira, em Paris.

Sua equipe já havia realizado todas as substituições permitidas e Hakimi, de 27 anos, terminou o jogo apesar da lesão.

Ao ser questionado sobre seu jogador após a partida, o técnico espanhol Luis Enrique afirmou que preferia "não antecipar nada" a respeito da gravidade da lesão.

"Veremos qual será o seu estado" na quarta-feira, observou ele, enquanto o capitão brasileiro da equipe, Marquinhos, minimizou a situação na ocasião, descrevendo-a simplesmente como "cãibras".

Exames médicos realizados nesta quarta confirmaram que ele de fato sofreu "uma lesão" na parte posterior da coxa direita.

Hakimi já havia ficado afastado por várias semanas na reta final de 2025, devido a uma entorse no tornozelo.

Warren Zaïre-Emery está se consolidando como seu substituto no PSG, e sua mudança de posição parece abrir caminho para o espanhol Fabián Ruiz entrar no time titular dos parisienses para o crucial confronto da semifinal da Champions.

O goleiro Lucas Chevalier, atualmente reserva de Matveï Safonov, também sofreu uma lesão na coxa direita e ficará afastado "nas próximas semanas", confirmou o clube francês



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