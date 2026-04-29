Boca Juniors tem acordo com Dybala para ter o meia-atacante após a Copa do Mundo

Com larga experiência no futebol italiano, o jogador de 32 anos está em sua quarta temporada com a Roma

Paulo Dybala, jogador da Roma (Reprodução / Redes sociais)

Paulo Dybala deve ser a principal atração do Boca Juniors para a próxima temporada. O astro tem um acordo já encaminhado com a diretoria e o acerto está perto de uma definição, segundo a imprensa argentina.

Com larga experiência no futebol italiano, o jogador de 32 anos está em sua quarta temporada com a Roma e o seu vínculo com a equipe grená se encerra no meio do ano.

A situação vem sendo monitorada pelo Boca Juniors há algum tempo A vontade do atleta de voltar para o futebol argentino acelerou as conversas e a transferência está por detalhes para ser sacramentada.

Em abril, Dybala já acenava com um possível retorno. Mas para que o negócio tenha um desfecho satisfatório para todas as partes, além do ajuste nos salários, o jogador também quer um time competitivo para brigar pelas principais competições da América do Sul.

Revelado pelo Instituto, onde despontou para o cenário nacional em 2007, o jogador se transferiu para a Itália em 2012. No país europeu, defendeu o Palermo e a Juventus, antes de migrar para o seu atual clube, a Roma.



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