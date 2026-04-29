O jogo da Champions League despertou um 'clima' de Copa do Mundo

De Marquinhos a Kane: veja a lista de jogadores de PSG x Bayern que devem estar na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP | ALAIN JOCARD / AFP)

O espetáculo protagonizado por PSG e Bayern de Munique no primeiro jogo de semifinal da Champions League de 2025-26 trouxe para os torcedores um gostinho do que será a Copa do Mundo de 2026.

Isso porque ao menos 24 dos 29 jogadores que estiveram em campo nessa terça-feira (28), no Parc des Princes, em Paris, provavelmente estarão no Mundial — que será disputado no Canadá, Estados Unidos e México.

Dos autores dos gols, marcados por Ousmane Dembélé (2x), K. Kvaratskhelia (2x), João Neves, Harry Kane, M. Olise, D. Upamecano e Luis Díaz, apenas o georgiano do PSG não estará na Copa que começa em menos de dois meses.

Confira a lista:

Time do PSG:

Hakimi (Marrocos)

Marquinhos (Brasil)

Pacho (Equador)

Nuno Mendes (Portugal)

Zaire-Emery (França)

Vitinha (Portugal)

João Neves (Portugal)

D. Doué(França)

O. Dembélé(França)

F. Ruiz (Espanha)

L. Hernandez(França)

Bayern de Munique:



Kane (Inglaterra)

Luis Díaz (Colômbia)

Olise(França)

Musiala(Alemanha)

Pavlovic(Alemanha)

Kimmich(Alemanha)

Davies (Canadá)

Tah (Alemanha)

Upamecano (França)



Stanisic (Croácia)



N. Jackson (Senegal)



Goretzka(Alemanha)



Laimer (Áustria)

Cinco jogadores que participaram do confronto, no entanto, ficarão de fora do Mundial por motivos diferentes.

Jogadores que não estarão na Copa:



Neuer (Alemanha — aposentado da Seleção)



Safonov (Rússia — excluída de disputar a Copa devido à guerra)



Kvaratskhelia (Geórgia — não classificada para a Copa)



Barcola (França — provavelmente não convocado)



Mayulu (França — não convocado)

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SELEÇÕES COM MAIS JOGADORES EM CAMPO

Ao todo, eram seis jogadores da França entre os dois times, cinco da Alemanha no Bayern de Munique e três de Portugal no PSG. Outros países tiveram apenas um representante envolvido ontem: Áustria, Brasil, Canadá, Colômbia, Croácia, Espanha, Equador, Inglaterra, Marrocos e Senegal.

