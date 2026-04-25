City vira contra o Southampton, vai à final da Copa da Inglaterra e busca a tríplice coroa

Jogadores do City (Divulgação/City)

Já campeão da Copa da Liga Inglesa e em disputa direta com o Arsenal pelo título da Premier League, o Manchester City deu mais um passo em sua caminhada pela tríplice coroa nacional. O time do técnico Pep Guardiola venceu, de virada, o Southampton por 2 a 1 neste sábado, em Wembley, e se classificou para sua quarta decisão consecutiva da Copa da Inglaterra. O adversário na final será o vencedor da segunda semifinal, entre Chelsea e Leeds, que se enfrentam neste domingo, também em Wembley.

O City foi surpreendido aos 34 do segundo tempo, mas conseguiu a virada em menos de 10 minutos, após passar mais de 80 sem conseguir superar a defesa do Southampton. Doku, que começou no banco, fez o primeiro gol da equipe de Manchester e deu a assistência para o segundo.

O City chegou ao confronto com o Southampton embalado por uma grande sequência após vencer o Burnley por 1 a 0 na quarta-feira e assumir a liderança da Premier League pela primeira vez desde agosto. Além disso, o time de Manchester busca seu oitavo título da Copa da Inglaterra com uma campanha impressionante, com 19 gols marcados contra apenas 2 contra nos quatro primeiros jogos, incluindo uma goleada por 4 a 0 sobre o Liverpool.

Contra o Southampton, que ocupa a quinta colocação na segunda divisão inglesa, porém, a produção ofensiva dos comandados de Guardiola foi bem diferente. Com oito alterações em relação ao time que derrotou o Burnley e contra um adversário bem compactado na defesa, o City tinha dificuldade para pressionar o Southampton, especialmente no primeiro tempo. Foram 6 finalizações, mas apenas uma no alvo.

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Campeão da Copa da Inglaterra apenas uma vez, em 1975/76, O Southampton comemora os 50 anos do título ao garantir sua primeira ida a Wembley na competição desde a semifinal de 2020/21. Nesta caminhada, o time venceu o então líder da Premier League, Arsenal, por 2 a 1 nas quartas de final.Antes já havia eliminado o Fulham por 1 a 0 na fase anterior.

O resultado em Wembley encerrou uma sequência de 20 partidas sem perder Southampton. Na primeira etapa, o time da segunda divisão chegou a marcar com o brasileiro Léo Scienza, com uma batida cruzada aos 12 minutos, mas o lance foi invalidado por impedimento.

Guardiola reforçou o City na segunda etapa, primeiro com as entradas de Doku e Savinho e depois com Haaland e O'Reilly, e o time passou a encontrar mais espaço e empilhar chances desperdiçadas. Após 13 finalizações do City, o Southampton encaixou um contra-ataque fatal. Azaz dominou na entrada da área e acertou um chute colocado, no canto esquerdo do goleiro Trafford, aos 34.

A torcida do Southampton ainda comemorava quando Doku conseguiu o empate para o City, quatro minutos depois, em um chute desviado dentro da área. O jogo ficou eletrizante no final, com as equipes partindo para o ataque. A virada do City aconteceu com uma finalização forte, de fora da área, de Nico Gonzalez, que após receber de Doku teve espaço para ajeitar a bola e colocar no canto direito, sem chance para Peretz, aos 42.

O brasileiro Savinho ainda desperdiçou uma chance clara já nos acréscimos. O goleiro Peretz saiu de forma precipitada, e a bola ficou o City. Savinho finalizou, sem goleiro, no canto esquerdo, mas a zaga cortou praticamente em cima da linha.