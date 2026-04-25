Barcelona bate Getafe fora de casa e fica perto do título de La Liga

Com mais um triunfo, o 10º consecutivo, a equipe da Catalunha abriu onze pontos de vantagem sobre o vice-líder Real Madrid.

Jogadores do Barcelona (Divulgação/Barcelona)

Na manhã deste sábado (25), o Barcelona encaminhou o título de La Liga com uma vitória, por 2 a 0, sobre o Getafe, em partida válida pela 32ª rodada. Atuando no estádio Coliseum Alfonso Pérez, o time de Hansi Flick bateu os adversários em um dia de pouca inspiração, com gols dos atacantes Fermín López e Marcus Rashford.

Com mais um triunfo, o 10º consecutivo, a equipe da Catalunha abriu onze pontos de vantagem sobre o vice-líder Real Madrid. Agora restam cinco partidas para o encerramento da competição e o título pode acontecer na próxima rodada. O time precisa de uma vitória contra o Valência, no Mestalla, e que o Real Madrid não derrote o Athletic Bilbao no Santiago Bernabéu.

O primeiro tempo foi de poucas emoções, com o time visitante tendo mais posse de bola, mas sem converter em grandes chances. Com um ataque bem modificado, o Barcelona tentou algumas tentativas pelo alto, principalmente com Robert Lewandowski. O Getafe teve as melhores jogadas em cruzamentos, mas não conseguiu derrotar a defesa.

No único lance de perigo da primeira etapa, o time de Hansi Flick conseguiu o primeiro gol aos 45 minutos. Após a roubada de bola no campo de defesa, Pablo Gavi deu um lindo passe para Fermín López, que saiu de cara com o goleiro David Soria. O atacante tocou na saída do arqueiro e anotou o 13º tento na temporada.

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O segundo tempo começou bem mais agitado e o Barcelona teve a oportunidade para aumentar o placar ainda aos 6 minutos. Jules Koundé recebeu pelo lado direito e cruzou rasteiro para Dani Olmo, que não pegou em cheio e viu o goleiro Soria espalmando para escanteio.

Sem tanta inspiração, o técnico do time catalão mexeu na equipe e acionou Marcus Rashford e Frenkie de Jong, aos 15 minutos. As alterações surtiram efeito. Aos 28 minutos, Lewandowski recuperou a bola na defesa e deu um belo lançamento para o atacante inglês, que saiu sozinho, ganhando dos zagueiros na corrida e batendo rasteiro, na saída de David Soria. O camisa 14 fez seu 13º gol pelo gigante espanhol.