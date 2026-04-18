Manchester City x Arsenal ao vivo: onde assistir, horário e escalações na Premier League
Manchester City e Arsenal fazem confronto que pode ser decisivo na busca pelo título da Premier League; veja onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações
Publicado: 18/04/2026 às 06:00
O Manchester City recebe O Arsenal no Etihad Stadium neste domingo (19), em um confronto que pode definir do título da Premier League desta temporada.
Horário de Manchester City x Arsenal na Premier League
A partida está marcada para as 12h30 (horário de Brasília) deste domingo (19), no Etihad Stadium, em Manchester.
Onde assistir Manchester City x Arsenal ao vivo na Premier League
O confronto terá transmissão ao vivo e com exclusividade da ESPN (TV Fechada) e do serviço de streaming na Disney+.
Como chega o Manchester City
A equipe comandada por Pep Guardiola chega embalada após bater o próprio Arsenal por 2 a 0 na final da Copa da Liga Inglesa, golear o Liverpool por 4 a 0 nas quartas da Copa da Inglaterra e o Chelsea por 3 a 0 no último fim de semana.
O retrospecto em casa contra o rival também é um trunfo: a equipe está invicta há 10 jogos contra o Arsenal no Etihad Stadium pela liga.
Como chega o Arsenal
Líder da Premier League há mais de 200 dias, o time de Mikel Arteta tenta afastar o fantasma da oscilação. A derrota por 2 a 1 para o Bournemouth na última rodada diminuiu a vantagem na ponta para seis pontos.
Apesar do desafio fora de casa, o Arsenal pode se apegar ao fato de que o City não venceu nenhum dos últimos cinco confrontos diretos entre eles na liga (dois empates e três derrotas).
No primeiro turno, no Emirates Stadium, um gol de Gabriel Martinelli nos acréscimos garantiu o empate em 1 a 1. Se vencer no domingo, o Arsenal precisará de apenas 10 pontos em seus últimos cinco jogos para quebrar o jejum de mais de duas décadas sem o troféu da Premier League.
Prováveis Escalações
- Manchester City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guéhi e Aït-Nouri; Rodri, Bernardo Silva, Semenyo e Cherki; Doku e Haaland.
- Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Zubimendi, Rice e Trossard; Havertz, Martinelli e Gyökeres.