Veja onde assistir Bayern de Munique x Real Madrid ao vivo e horário da partida na Champions League

Onde assistir Bayern de Munique x Real Madrid ao vivo: veja transmissão, horário e escalações na Champions League. (Foto: Divulgação/UEFA)

Bayern de Munique e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (15), pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha. Veja onde assistir, horário e prováveis escalações.

Horário de Bayern de Munique x Real Madrid na Champions League

A partida está marcada para 16h00 (horário de Brasilia).

Onde assistir Real Madrid x Bayern de Munique ao vivo na Champions League

O jogo desta quarta tem transmissão exclusiva da TNT Sports. Assim, essas são as opções do torcedor para ver o confronto:

TNT Sports (TV Fechada, por assinatura);

HBO Max (Streaming, por assinatura);

Como chega o Bayern de Munique

Após vitória no jogo da ida, o Bayern precisa apenas de um empate para avançar e enfrentar o PSG - que derrotou o Liverpool - na semifinal da Liga dos Campeões.

Com gols de Luis Díaz e Harry Kane, os bávaros agora jogam em casa com uma grande vantagem.

O Bayern não perde em casa há três meses, desde que perdeu para o Augsburg por 2x1 - em 24 de janeiro.

No Santiago Bernabéu, uma grande partida de Manuel Neuer ajudou os comandados de Vincent Kompany a conquistar uma vitória.

Para o jogo de volta, a expectativa é que o treinador belga repita a escalação.

Essa é a provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Kane.

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Como chega o Real Madrid

Precisando reverter o placar fora de casa, o Real Madrid ainda não conta com Courtois para o jogo.

Por outro lado, o técnico Álvaro Arbeloa tem o retorno de Éder Militão - que está apto para a partida e pode começar no time titular.