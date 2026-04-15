Onde assistir Bayern de Munique x Real Madrid ao vivo: veja transmissão, horário e escalações na Champions League
Veja onde assistir Bayern de Munique x Real Madrid ao vivo e horário da partida na Champions League
Publicado: 15/04/2026 às 09:43
Onde assistir Bayern de Munique x Real Madrid ao vivo: veja transmissão, horário e escalações na Champions League. (Foto: Divulgação/UEFA)
Bayern de Munique e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (15), pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha. Veja onde assistir, horário e prováveis escalações.
Horário de Bayern de Munique x Real Madrid na Champions League
A partida está marcada para 16h00 (horário de Brasilia).
Onde assistir Real Madrid x Bayern de Munique ao vivo na Champions League
O jogo desta quarta tem transmissão exclusiva da TNT Sports. Assim, essas são as opções do torcedor para ver o confronto:
- TNT Sports (TV Fechada, por assinatura);
- HBO Max (Streaming, por assinatura);
Como chega o Bayern de Munique
Após vitória no jogo da ida, o Bayern precisa apenas de um empate para avançar e enfrentar o PSG - que derrotou o Liverpool - na semifinal da Liga dos Campeões.
Com gols de Luis Díaz e Harry Kane, os bávaros agora jogam em casa com uma grande vantagem.
O Bayern não perde em casa há três meses, desde que perdeu para o Augsburg por 2x1 - em 24 de janeiro.
No Santiago Bernabéu, uma grande partida de Manuel Neuer ajudou os comandados de Vincent Kompany a conquistar uma vitória.
Para o jogo de volta, a expectativa é que o treinador belga repita a escalação.
- Essa é a provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Kane.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.
Como chega o Real Madrid
Precisando reverter o placar fora de casa, o Real Madrid ainda não conta com Courtois para o jogo.
Por outro lado, o técnico Álvaro Arbeloa tem o retorno de Éder Militão - que está apto para a partida e pode começar no time titular.
- Assim, essa deve ser a escalação do Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Éder Militão, Fran García; Valverde, Camavinga, Bellingham; Arda Güler, Mbappé, Vinícius Júnior