Confira onde assistir Liverpool x PSG ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo da Champions League

Liverpool x PSG ao vivo: veja onde assistir e horário do jogo da Champions League (Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP | FRANCK FIFE / AFP)

Liverpool e PSG disputam, nesta terça-feira (14), uma vaga na semifinal da Champions League. O jogo de volta do confronto é realizado em Anfield com vantagem do time francês, que pode perder por um gol de diferença e garantir vaga na próxima fase.

Com gols de Desire Doue e Khvicha Kvaratskhelia, o PSG venceu a ida por 2-0 no Parque dos Príncipes e obriga os ingleses a buscarem uma virada heroica em casa para não serem eliminados.

Quem avançar do confronto enfrenta o ganhador de Real Madrid e Bayern de Munique.

Veja onde assistir, horário e prováveis escalações de Liverpool x PSG.

Horário de Liverpool x PSG

A partida está marcada para começar às 16h00 (horário de Brasília).

Onde assistir transmissão de Liverpool x PSG ao vivo

Nesta terça, o jogo tem transmissão exclusiva dos canais da Warner Bros. Discovery. Veja as opções para assistir ao vivo:

Space (TV Fechada por assinatura)

HBO Max (Streaming)

Como chega o Liverpool

Sob o comando de Arne Slot, o Liverpool aposta na força de Anfield para buscar a virada. O time está invicto há cinco partidas em casa e vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Fulham no fim de semana, jogo em que o jovem Rio Ngumoha, de 17 anos, quebrou o recorde de Raheem Sterling como o atleta mais jovem do clube a marcar no estádio pela Premier League.

Após iniciar no banco na primeira partida em um esquema com três zagueiros, Mohamed Salah deve retornar ao time titular em um esquema mais ofensivo. O goleiro Alisson segue desfalcando a equipe por lesão.

Confira a provável escalação do Liverpool: Mamardashvili; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Ngumoha; Ekitike.

Como chega o Paris Saint-Germain

A equipe comandada por Luis Enrique chega com fôlego extra após a federação francesa adiar o jogo do clube no fim de semana para priorizar a Champions League. O atual campeão europeu vive excelente fase: vem de cinco vitórias consecutivas e venceu seus últimos quatro compromissos fora de casa (não sofrendo gols em três deles).

O time não terá o meia Fabian Ruiz, no departamento médico, mas conta com o retorno do jovem Bradley Barcola entre os relacionados para tentar assegurar a vaga na Inglaterra.