Veja onde assistir Atlético de Madrid x Barcelona ao vivo e horário da partida na Champions League

Atlético de Madrid x Barcelona ao vivo: veja onde assistir e horário do jogo da Champions League. (Fotos: JOSEP LAGO / AFP | LLUIS GENE / AFP)

Atlético de Madrid e Barcelona definem, nesta terça-feira (14), um semifinalista da Champions League. O jogo de volta do confronto é realizado no Wanda Metropolitano com vantagem do time da capital espanhola, que pode perder por um gol ou empatar e garantir vaga na próxima fase.

Com expulsão de Cubarsí e um golaço de Julián Alvarez, o Atleti venceu por 2-0 no Camp Nou e pode até sair derrotado com um gol de diferença e, mesmo assim, eliminar o Barça.

Quem avançar do confronto enfrenta o ganhador de Arsenal e Sporting.

Veja onde assistir, horário e prováveis escalações de Atlético de Madrid x Barcelona.

Horário de Atlético de Madrid x Barcelona

A partida está marcada para começar às 16h00 (horário de Brasília).

Onde assistir transmissão de Atlético de Madrid x Barcelona ao vivo

Nesta terça, o jogo tem transmissão dividida entre SBT (TV Aberta) e TNT Sports (TV Fechada). Veja as opções para assistir ao vivo:

SBT (Clique aqui para asssistir)

para asssistir) TNT Sports (TV Fechada por assinatura)

HBO Max (Streaming)



Como chega o Atlético de Madrid

Com vitória na partida de ida e grande vantagem no placar, Diego Simeone deve montar uma equipe para jogar no contra-ataque.

O treinador argentino deve apostar em um trio rápido com Alvarez, Griezmann e Lookman para matar o confronto e garantir vaga na semifinal.

Confira a provável escalação do Atlético de Madrid: Musso; Molina, Lenglet, Le Normand, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Alvarez.

Como chega o Barcelona

Nas últimas dez ocasiões em que o clube catalão visitou o Atlético, venceu sete vezes (incluindo as últimas cinco), com duas derrotas e um empate.

Há um ano, o Barcelona precisou de apenas 20 minutos para marcar quatro gols e reverter uma desvantagem de 2 a 0 em Madri. Nesta temporada, o time esteve perto de empatar o confronto de semifinal da Copa do Rei após sofrer uma derrota por 4 a 0 no Metropolitano (3 a 0 no Camp Nou).

Pelo Campeonato Espanhol, em 04 de abril, o Barça venceu por 2x1 com gols de Rashford e Lewandowski.

Além de não contar com Cubarsí, que foi expulso e está suspenso, Hansi Flick também não terá Raphinha para a partida.

Dessa forma, confira a provável escalação do Barcelona: J. Garcia; Kounde, Araujo, E. Garcia, Cancelo; Pedri, De Jong; Yamal, Lopez, Rashford; Torres.

Tabu histórico a favor do Atleti

Além da vantagem construída no Camp Nou, a equipe da capital espanhola conta com um forte aliado estatístico para o duelo. Na história da Champions League, o Atlético de Madrid nunca foi eliminado jogando a partida de volta em casa após ter vencido o jogo de ida por 2 a 0 como visitante.

A equipe também nunca perdeu uma partida eliminatória de Liga dos Campeões jogando em casa.