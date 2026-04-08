Cusco FC x Flamengo ao vivo: veja onde assistir, horário e escalações pela Libertadores

O Flamengo estreia na Libertadores 2026 nesta quarta-feira (8), no Peru

Jogadores do Flamengo (Gilvan de Souza/Flamengo)

Atual campeão da competição, o Flamengo inicia sua trajetória na Libertadores de 2026 nesta quarta-feira (8). O Rubro-Negro carioca visitará o Cusco FC, no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, no Peru.

Horário de Cusco FC x Flamengo

A bola rola às 21h30 (horário de Brasília) para o jogo válido pela 1ª rodada do Grupo A.

Transmissão ao vivo

A partida desta quarta-feira contará com transmissões da Globo (TV aberta), GE TV (Globoplay) e Paramount+ (streaming).

Flamengo

O Flamengo chega para sua estreia na fase de grupos após vitória convincente contra o Santos, por 3 a 1, na última rodada do Campeonato Brasileiro. O clube rubro-negro ainda oscila na Série A e atualmente é o 4º colocado, com 17 pontos conquistados.

Além do Cusco, o Flamengo ainda terá compromissos contra o Estudiantes de La Plata e Independiente Medellin na fase inicial da competição continental.

Em relação à escalação, o técnico Leonardo Jardim terá que lidar com uma lista de desfalques para visitar o clube peruano. O lateral Alex Sandro, os meias Pulgar, Saúl e Jorginho e o atacante Everton Cebolinha são baixas confirmadas.

Em compensação, Lucas Paquetá deve retornar ao time titular e reforçar o meio de campo ao lado de Arrascaeta.

Provável escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Ayrton Lucas (Danilo); Evertton Araújo, Paquetá e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim.

Cusco FC

A equipe peruana ocupa atualmente o 6º lugar no campeonato local, com 13 pontos após nove rodadas disputadas.

O principal destaque dos comandados do técnico Alejandro Orfila é o centroavante Facundo Callejo, que já marcou seis gols no Campeonato Peruano.

Provável escalação do Cusco FC: Díaz, Ruidías, Carlos Gamarra (Choi), Ampuero e Bolívar; Colitto, Soto, Valenzuela e Manzaneda; Carabajal e Callejo.



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