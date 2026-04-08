Junior Barranquilla x Palmeiras ao vivo: veja onde assistir, horário e escalações para jogo da Libertadores

Nesta quarta-feira (8), o Verdão inicia a sua trajetória pela competição continental na Colômbia

Jhon Arias, atacante colombiano do Palmeiras (Divulgação / Palmeiras)

Nesta quarta-feira (8), o Palmeiras visita o Junior Barranquilla pela 1ª rodada da Libertadores de 2026. Localizado no Grupo F, o Verdão inicia a sua trajetória pela competição continental na Colômbia, no estádio Jaime Morón.

Horário de Junior Barranquilla x Palmeiras

A bola rola às 21h30 (horário de Brasília) para o duelo entre colombianos e brasileiros.

Transmissão ao vivo

O jogo desta quarta-feira contará com algumas opções de transmissão: Globo (TV aberta), GE TV (YouTube), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Palmeiras

Após ser vice-campeão na última temporada, o Palmeiras inicia a caminhada na Libertadores como o atual líder do Campeonato Brasileiro. Em boa fase na temporada, o Verdão vem de cinco vitórias consecutivas no torneio nacional.

Na história da Libertadores, o clube brasileiro venceu todos os cinco jogos que disputou contra o Junior Barranquilla.

Para o duelo, o técnico Abel Ferreira contará com baixas importantes na escalação. Os atacantes Vitor Roque e Paulinho vivem fase final de recuperação após lesões e ainda não estarão à disposição. Os laterais-esquerdos Piquerez e Jefté também não terão condições de jogo, abrindo vaga para o jovem Arthur na posição.

Com os desfalques, o Palmeiras deve manter a equipe que venceu o Bahia no último domingo (5), em Salvador. Entre os destaques, o meia Andreas Pereira e os atacantes Arias e Flaco López vêm assumindo o protagonismo do clube na temporada.

Provável escalação do Palmeiras: Carlos Miguel, Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício; Allan, Arias e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Junior Barranquilla

O adversário do clube alviverde chega para o jogo desta noite como 5º colocado do Campeonato Colombiano, com 25 pontos após 15 rodadas.

Entre os destaques individuais estão os experientes atacantes Teófilo Gutiérrez (ex-Sporting), Luis Muriel (ex-Atalanta) e Carlos Bacca (ex-Milan).

Provável escalação do Junior Barranquilla: Silveira, Guerrero, Monzón, Peña e Suárez; Rios, Rivas e Sarmiento; Castrillón, Barrios e Téo Gutiérrez. Técnico: Alfredo Arias.

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