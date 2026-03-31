Bósnia x Itália ao vivo: veja onde assistir e prováveis escalações das Eliminatórias

Comandada por Gattuso, seleção italiana aposta em renovação e encara o veterano Džeko em duelo decisivo na cidade de Zenica

Edin Džeko, capitão da Bósnia, e Sandro Tonali, jogador da Itália (DARREN STAPLES / AFP e Alberto PIZZOLI / AFP)

Com a chance de ficar de fora da terceira Copa do Mundo seguida, a Itália joga contra a Bósnia e Herzegovina para tentar garantir uma vaga no Mundial. A partida, que será realizada em Zenica, na Bósnia, está marcada para as 15h45 (horário de Brasília).

Para evitar uma catástrofe no futebol italiano, a Azzurra trouxe um campeão mundial de 2006 para assumir o controle da Seleção: Gennaro Gattuso. Ao seu lado na comissão técnica, o ex-volante do Milan conta com Buffon (também campeão em 2006) e Bonucci, que tem anos de experiência com a camisa italiana e na Juventus.

Como a última participação italiana foi na Copa de 2014, já são quase 12 anos sem disputar uma partida de Mundial. Curiosamente, o último jogo deles em Copas foi a derrota por 1 a 0 para o Uruguai, na Arena das Dunas (Natal), na fase de grupos de 2014 — no famoso jogo da mordida de Luis Suárez no zagueiro Chiellini.

O que torna a ausência no Catar mais dramática é que, apenas oito meses antes da eliminação para a Macedônia nas eliminatórias para a Copa, a Itália havia conquistado o título da Eurocopa (2020/2021).

A aposta de Gattuso e o fator Deko

Em campo, Gattuso se apoia em quatro pilares: Bastoni e Calafiori na zaga, e Barella e Tonali no meio de campo.

Calafiori foi um dos grandes destaques da Seleção Italiana na Eurocopa de 2024, apesar da eliminação nas oitavas de final, e é peça fundamental na equipe do Arsenal (Inglaterra). Bastoni é considerado um dos melhores zagueiros do mundo e líder da Inter de Milão — ao lado de Barella —, que é a atual primeira colocada no Campeonato Italiano.

Fazendo dupla com Barella está Sandro Tonali, que marcou um dos gols da vitória contra a Irlanda do Norte na última quinta-feira (26).

Velha conhecida dos zagueiros italianos, a principal arma da Bósnia para o duelo atende pelo nome de Edin Deko. Aos 40 anos, o centroavante tenta voltar a disputar uma Copa do Mundo após 12 anos. Ele também esteve no Brasil representando a seleção bósnia em 2014, mas, desde então, a equipe não voltou a disputar um Mundial.

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Itália: Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Esposito

Bósnia: Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko. Técnico: Savo Miloevi.

Onde assistir Itália x Bósnia e Herzegovina

Onde assistir: Sportv e Disney+

Horário: 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio Bilino Polje (Zenica, Bósnia e Herzegovina)