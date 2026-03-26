Clima de Copa: veja a agenda completa de amistosos e eliminatórias da Data Fifa
Veja todos os confrontos eliminatórios e amistosos desta Data FIFA
Publicado: 26/03/2026 às 21:03
Taça da Copa do Mundo (Divulgação/FIFA)
Com menos de 90 dias para o início da Copa do Mundo de 2026, que será disputada no Canadá, Estados Unidos e México, algumas seleções disputam as vagas finais enquanto outras encaram os últimos testes de preparação para o Mundial. Veja todos os confrontos eliminatórios e amistosos desta Data FIFA.
As semifinais da repescagem para a Copa do Mundo começaram nesta quinta-feira (26), com quatro jogos decisivos na Europa. A Itália passou pela Irlanda do Norte e avançou para enfrentar a Bósnia e Herzegovina, que bateu o País de Gales nos pênaltis.
A Suécia superou a Ucrânia e vai encarar a Polônia, que despachou a Albânia. Kosovo eliminou a Eslováquia e avançou para duelar contra a Turquia, que venceu a Romênia. Já a República Tcheca fez valer o mando de campo sobre a Irlanda e, nos pênaltis, garantiu a vaga para enfrentar a Dinamarca, que goleou a Macedônia do Norte.
A Copa do Mundo de 2026 terá seus últimos seis participantes definidos na próxima terça-feira, quando seis confrontos selarão o destino das seleções envolvidas. Quatro vagas serão preenchidas por equipes da Europa, que ainda tem oito seleções no páreo. As outras duas vagas virão dos confrontos da repescagem intercontinental, que também serão definidos na terça.
Nesta quinta-feira (26), a Bolívia superou o Suriname e agora irá encarar o Iraque. Já a República do Congo espera o vencedor do confronto entre Nova Caledônia e Jamaica, que será definido nesta sexta (31).
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Repescagem Intercontinental - Terça-feira (27/03)
- 00h00 - Nova Caledônia x Jamaica
Amistosos Internacionais - Sexta-feira (27/03)
- 10h00: Irã x Nigéria
- 14h00: Áustria x Gana
- 14h00: Jordânia x Costa Rica
- 14h00: África do Sul x Panamá
- 14h30: Arábia Saudita x Egito
- 16h00: Grécia x Paraguai
- 16h30: Argélia x Guatemala
- 16h45: Inglaterra x Uruguai
- 16h45: Holanda x Noruega
- 16h45: Suíça x Alemanha
- 17h00: Espanha x Sérvia
- 17h15: Marrocos x Equador
- 20h15: Argentina x Mauritânia
Amistosos Internacionais - Sábado (28/03)
- 11h00: Coreia do Sul x Costa do Marfim
- 13h00: Senegal x Peru
- 14h00: Canadá x Islândia
- 14h00: Escócia x Japão
- 16h30: Estados Unidos (EUA) x Bélgica
- 21h00: Haiti x Tunísia
- 22h00: México x Portugal
Amistosos Internacionais - Domingo (29/03)
- 16h00: Colômbia x França
Amistosos Internacionais - Segunda-feira (30/03)
- 15h45: Alemanha x Gana
Finais da Repescagem Europeia - Terça-feira (31/03)
- 15h45: Bósnia e Herzegovina x Itália
- 15h45: Suécia x Polônia
- 15h45: Kosovo x Turquia
- 15h45: República Tcheca x Dinamarca
Finais da Repescagem Intercontinental - Terça-feira (31/03)
- 18h00: RD do Congo x Nova Caledônia ou Jamaica
- 00h00: Iraque x Bolívia
Jogos de Preparação - Terça-feira (31/03)
- 13h00: Noruega x Suíça
- 13h00: Sérvia x Arábia Saudita
- 13h30: Haiti x Islândia
- 14h30: África do Sul x Panamá
- 15h00: Marrocos x Paraguai
- 15h30: Argélia x Uruguai
- 15h30: Escócia x Costa do Marfim
- 15h45: Áustria x Coreia do Sul
- 15h45: Inglaterra x Japão
- 15h45: Holanda x Equador
- 16h00: Senegal x Gâmbia
- 16h00: Espanha x Egito
- 20h00: EUA x Portugal
- 20h15: Argentina x Zâmbia
- 20h30: Canadá x Tunísia
- 21h00: Croácia x Brasil
- 22h00: México x Bélgica