Clima de Copa: veja a agenda completa de amistosos e eliminatórias da Data Fifa

Taça da Copa do Mundo (Divulgação/FIFA)

Com menos de 90 dias para o início da Copa do Mundo de 2026, que será disputada no Canadá, Estados Unidos e México, algumas seleções disputam as vagas finais enquanto outras encaram os últimos testes de preparação para o Mundial. Veja todos os confrontos eliminatórios e amistosos desta Data FIFA.

As semifinais da repescagem para a Copa do Mundo começaram nesta quinta-feira (26), com quatro jogos decisivos na Europa. A Itália passou pela Irlanda do Norte e avançou para enfrentar a Bósnia e Herzegovina, que bateu o País de Gales nos pênaltis.

A Suécia superou a Ucrânia e vai encarar a Polônia, que despachou a Albânia. Kosovo eliminou a Eslováquia e avançou para duelar contra a Turquia, que venceu a Romênia. Já a República Tcheca fez valer o mando de campo sobre a Irlanda e, nos pênaltis, garantiu a vaga para enfrentar a Dinamarca, que goleou a Macedônia do Norte.

A Copa do Mundo de 2026 terá seus últimos seis participantes definidos na próxima terça-feira, quando seis confrontos selarão o destino das seleções envolvidas. Quatro vagas serão preenchidas por equipes da Europa, que ainda tem oito seleções no páreo. As outras duas vagas virão dos confrontos da repescagem intercontinental, que também serão definidos na terça.

Nesta quinta-feira (26), a Bolívia superou o Suriname e agora irá encarar o Iraque. Já a República do Congo espera o vencedor do confronto entre Nova Caledônia e Jamaica, que será definido nesta sexta (31).

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Repescagem Intercontinental - Terça-feira (27/03)

00h00 - Nova Caledônia x Jamaica

Amistosos Internacionais - Sexta-feira (27/03)



10h00: Irã x Nigéria



14h00: Áustria x Gana



14h00: Jordânia x Costa Rica



14h00: África do Sul x Panamá



14h30: Arábia Saudita x Egito



16h00: Grécia x Paraguai



16h30: Argélia x Guatemala



16h45: Inglaterra x Uruguai



16h45: Holanda x Noruega



16h45: Suíça x Alemanha



17h00: Espanha x Sérvia



17h15: Marrocos x Equador



20h15: Argentina x Mauritânia

Amistosos Internacionais - Sábado (28/03)

11h00: Coreia do Sul x Costa do Marfim



13h00: Senegal x Peru



14h00: Canadá x Islândia



14h00: Escócia x Japão



16h30: Estados Unidos (EUA) x Bélgica



21h00: Haiti x Tunísia



22h00: México x Portugal

Amistosos Internacionais - Domingo (29/03)

16h00: Colômbia x França



Amistosos Internacionais - Segunda-feira (30/03)



15h45: Alemanha x Gana

Finais da Repescagem Europeia - Terça-feira (31/03)

15h45: Bósnia e Herzegovina x Itália



15h45: Suécia x Polônia



15h45: Kosovo x Turquia



15h45: República Tcheca x Dinamarca

Finais da Repescagem Intercontinental - Terça-feira (31/03)

18h00: RD do Congo x Nova Caledônia ou Jamaica



00h00: Iraque x Bolívia

Jogos de Preparação - Terça-feira (31/03)

