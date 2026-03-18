Liverpool x Galatasaray: veja onde assistir, horário e escalações pela Champions League

Os Reds precisam reverter desvantagem de 1 a 0 em Anfield para seguirem adiante na competição europeia

Partida entre Galatasaray x Liverpool na Champions League (YASIN AKGUL / AFP)

Nesta quarta-feira (18), Liverpool e Galatasaray se encontram pelo jogo de volta das oitavas de final da UEFA Champions League. Em Anfield, os Reds buscam reverter a desvantagem de 1 a 0 diante dos turcos para seguirem adiante na competição europeia.

Qual é o horário e onde assistir Liverpool x Galatasaray?

A bola rola às 17h, em partida que terá transmissão da TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).

Escalações

Os mandantes contarão com um importante retorno no sistema defensivo para o jogo de volta. O goleiro brasileiro Alisson retorna à meta do Liverpool, substituindo Mamardashvili.

Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch e Mac Allister; Salah, Wirtz e Gakpo; Ekitike.

O Galatasaray deverá manter a base do time que venceu o duelo de ida em Istambul. O único desfalque na equipe turca será o do zagueiro colombiano Sanchez, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Um dos destaques do Galatasaray é o meia brasileiro Gabriel Sara, convocado por Ancelotti para a Seleção Brasileira.

Galatasaray: Cakir; Sallai, Singo, Bardakci e Jakobs; Torreira, Lemina, Gabriel Sara, Yilmaz e Lang; Osimhen.

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