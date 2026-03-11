Bodo/Glimt vs Sporting ao vivo: veja onde assistir ao jogo da Champions League

Confira onde assistir ao vivo, prováveis escalações e horário de Bodo/Glimt vs Sporting

BodoGlimt vs Sporting ao vivo veja onde assistir ao jogo da Champions League. (Foto: Divulgação/UEFA. )

Bodo/Glimt vs Sporting se enfrentam nesta terça-feira (10), na abertura da rodada das oitavas de final da Champions League, no Aspmyra Stadion, em Bodo, na Noruega. Veja onde assistir ao vivo, horário do confronto e como chegam as equipes.

Horário de Bodo/Glimt vs Sporting

O confronto é realizado no mesmo horário de outros dois jogos da Champions League, às 17h00.

Onde assistir Bodo/Glimt vs Sporting

Esta partida tem transmissão exclusiva da TNT Sports. Assim, a cobertura é feita apenas no canal de TV Fechada da TNT Sports e na plataforma de streaming da HBO Max, que requer assinatura mensal ou anual para acesso.

TV Fechada: Canal Space;

Streaming: HBO Max.



Como chega o Bodo/Glimt

Uma das sensações da Champions League até aqui, o time norueguês chega para o confronto após derrotar a finalista Inter de Milão nos play-offs.

Bodø é uma cidade com 45.000 habitantes, numa região com menos pessoas do que alguns dos estádios que o Bodø/Glimt visitou durante as suas aventuras nesta temporada. No entanto, a dimensão comparativa do clube não o impediu de progredir.

Para seguir sonhando com uma grande campanha na Liga dos Campeões, este deve ser o time titular do Bodo/Glimt:Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Høgh, Hauge.

Como chega o Sporting

O time do Sporting também surpreendeu na Liga dos Campeões, ficando no top-8 na fase de liga da competição. Assim, o time português avançou direto e evitou estar nos play-offs. A equipe venceu, inclusive, o PSG em Lisboa, por 2x1.

Segundo colocado no Campeonato Português, o Sporting está a quatro pontos do Porto.

Assim, este deve ser o time titular do Sporting:Rui Silva; Vagiannidis, Diomande, Gonçalo Inácio, Fresneda; João Simões, Hjulmand; Catamo, Francisco Trincão, Luis Guilherme; Suárez.