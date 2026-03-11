PSG x Chelsea ao vivo: veja onde assistir e horário do jogo da Champions League

Veja onde assistir PSG x Chelsea ao vivo na Champions League. (Fotos: PETER POWELL / AFP - FRANCK FIFE / AFP)

PSG e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira (10), na abertura da rodada das oitavas de final da Champions League, no Parc de Princes, em Paris, na França. Veja onde assistir ao vivo, horário do confronto e como chegam as equipes.

Horário de PSG x Chelsea

O confronto é realizado no mesmo horário de outros dois jogos da Champions League, às 17h00.

Onde assistir PSG x Chelsea

Esta partida tem transmissão exclusiva da TNT Sports. Assim, a cobertura é feita apenas no canal de TV Fechada da TNT Sports e na plataforma de streaming da HBO Max, que requer assinatura mensal ou anual para acesso.

TV Fechada: TNT Sports;

Streaming: HBO Max.

Como chega o PSG

Após a derrota por 3 a 1 para o Monaco na sexta-feira, o Paris Saint-Germain mostrou mais uma vez uma significativa inconsistência e vai enfrentar o Chelsea no Parque dos Príncipes nesta quarta-feira (11), às 17h (horário de Brasília), com diversas dúvidas em relação ao elenco.

Em retrospectiva, perder em seu estádio não surpreende, visto que os atuais campeões europeus estão tendo uma temporada bastante irregular. Mas pode gerar incertezas dentro da equipe no pior momento possível da temporada, quando títulos estão em jogo.

Na última edição da Ligue 1, o time comandado pelo técnico Luis Enrique sofreu apenas duas derrotas em todo o campeonato.

O revés diante do Monaco foi o quarto nesta temporada, além da eliminação precoce na Copa da França e das duas derrotas na fase de grupos da Liga dos Campeões (contra Bayern de Munique e Sporting de Lisboa), que obrigaram o PSG a disputar a repescagem para avançar às oitavas de final.

Com Ousmane Dembélé passando mais tempo no departamento médico do que em campo, o que o impede de repetir o nível que lhe rendeu a última Bola de Ouro, o ataque parisiense enfrenta dificuldades.

Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué frequentemente mostram falta de efetividade, uma fragilidade que custa caro contra grandes equipes.

O clube francês não atribui a atual má fase ao desgaste acumulado da campanha anterior, que se estendeu até a Copa do Mundo de Clubes, onde o Chelsea impediu que o PSG conquistasse todos os títulos da temporada.

A dolorosa derrota na final da Copa do Mundo de Clubes (3 a 0) pode servir de incentivo para o PSG, embora Luis Enrique negue qualquer desejo de revanche "porque são competições diferentes".

Para conseguir a revanche, este deve ser o time titular do PSG: Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Zaire-Emery; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

Como chega o Chelsea

O Chelsea tampouco vem tendo uma temporada fácil, deixando a desejar em relação à sua reputação de campeão mundial.

A chegada do técnico Liam Rosenior, substituindo Enzo Maresca, não trouxe regularidade aos 'Blues'.

Embora o time londrino tenha se classificado diretamente para a fase eliminatória, o fez com duas derrotas e um empate em oito jogos, com uma média de mais de dois gols por partida (17), mas também sofrendo um número significativo de gols (10).

Na Premier League, o Chelsea está a dezenove pontos do líder Arsenal e as esperanças de conquistar o título foram frustradas há algumas semanas. Agora o time terá que lutar para garantir uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

Sua última partida, na Copa da Inglaterra, tampouco inspirou muito otimismo: uma vitória por 4 a 2 na prorrogação contra o Wrexham (da segunda divisão), embora com um time em grande parte reserva.

Este deve ser o time titular do Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Santos; Cole Palmer, Fernandez, Neto; João Pedro.

*Com informações da AFP.