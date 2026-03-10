Galatasaray x Liverpool ao vivo: veja onde assistir e horário do jogo da Champions League

Confira onde assistir ao vivo e horário de Galatasaray x Liverpool na Champions League

Veja onde assistir Galatasaray x Liverpool ao vivo na Champions League. (Foto: Divulgação/UEFA)

Galatasaray e Liverpool se enfrentam nesta terça-feira (10), na abertura da rodada das oitavas de final da Champions League, no Rams Park Stadyumu, em Istambul, na Turquia. Veja onde assistir ao vivo, horário do confronto e como chegam as equipes.

Horário de Galatasaray x Liverpool

O confronto é realizado no primeiro horário dos jogos da Champions League, às 14h45.

Onde assistir Galatasaray x Liverpool

Esta partida tem transmissão exclusiva da TNT Sports. Assim, a cobertura é feita apenas no canal de TV Fechada da TNT Sports e na plataforma de streaming da HBO Max, que requer assinatura mensal ou anual para acesso.

TV Fechada: TNT Sports

Streaming: HBO Max

Como chega o Galatasaray

Esta é a segunda vez que o confronto acontece na Liga dos Campeões. Na fase de liga do torneio, ambas equipes se enfrentaram no mesmo palco, com vitória do Galatasaray por 1-0, após um gol do atacante Osimhen.

Assim, a equipe deve entrar com esta escalação: Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Lemina; Yilmaz, G. Sara, N. Lang; Osimhen.



Como chega o Liverpool

Vivendo momento ainda pouco regular na temporada, o Liverpool chega para a partida enxergando a Champions League como uma das principais chances de título para o treinador holandês Arne Slot.

O clube se encontra em 6º colocado e longe da disputa por título na Premier League, mas ainda está vivo na Copa da Inglaterra após conquistar vaga para as quartas de final na última sexta-feira (6) com vitória por 3-1 sobre o Wolverhampton.

A sequência dos Reds, entretanto, inspira pouca confiança. Antes do triunfo sobre os Wolves, o Liverpool havia perdido por 2-1 para o mesmo adversário, com um gol de André, ex-Fluminense, nos acréscimos.

Para o confronto contra o Galatasaray, o Liverpool tem o desfalque de Alisson, goleiro brasileiro, que está fora por questões físicas.

Desta forma, este é o time dos Reds que entra em campo para enfrentar o time turco: Giorgi Mamardashvili; J.Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike