Confira onde assistir ao vivo e horário de Atlético de Madrid x Tottenham na Champions League

Atlético de Madrid x Tottenham ao vivo: veja onde assistir e horário do jogo da Champions League. (Foto: Divulgação/UEFA)

Atlético de Madrid x Tottenham se enfrentam nesta terça-feira (10) pelo confronto de ida das oitavas de final da Champions League, no Estádio Metropolitano, em Madri. Veja onde assistir ao vivo, horário e escalações do confronto.

Horário de Atlético de Madrid x Tottenham

O confronto é realizado no mesmo horário de outros jogos da Champions League, às 17h00.

Onde assistir Atlético de Madrid x Tottenham

Esta partida tem transmissão exclusiva da TNT Sports. Assim, a cobertura é feita apenas para TV fechada no Canal Space e na plataforma de streaming da HBO Max, que requer assinatura mensal ou anual para acesso.

TV Fechada: Canal Space

Streaming: HBO Max



Como chega o Atlético de Madrid



O Atlético de Madrid vive bom momento na temporada após avançar na Champions League contra o Club Brugge com placar agregado de 7x4 e eliminar o Barcelona e chegar à Final da Copa do Rey (Copa da Espanha).

Com desvantagem de 13 pontos para o Barça em La Liga (Campeonato Espanhol), o Atleti começa a priorizar as Copas na temporada.

Assim, esta deve ser a escalação do Atlético de Madrid de Diego Simeone:Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Alvarez, Sørloth.

Como chega o Tottenham

O Tottenham vive um momento completamente distinto. Após terminar no top-8 na fase de Liga das Champions League, o clube está em crise no Campeonato Inglês com perigo de ser rebaixado.

Faltando nove partidas para o fim do campeonato, os Spurs estão a um ponto da zona de rebaixamento e não vencem uma partida há mais de um mês, quando o time bateu o Frankfurt na Liga dos Campeões por 2x0.

Assim, é possível que o clube priorize a competição local e vá com um time modificado para o confronto contra o Atlético de Madrid.