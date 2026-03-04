Arrascaeta aparece entre os 30 jogadores mais decisivos do mundo em ranking liderado por Messi

Arrascaeta, meia do Flamengo e Lionel Messi, atacante o Inter Miami (Adriano Fontes/ Flamengo e Elsa/ Getty Images via AFP)

Um levantamento recente do "CIES Football Observatory" colocou números na discussão sobre quem mais decide partidas no futebol mundial. A entidade, especializada em análise de desempenho, avaliou atletas de 67 ligas diferentes e elaborou um índice próprio para medir influência direta em gols ao longo do último ano. No topo da lista está Lionel Messi. Entre os destaques também aparece um nome do futebol brasileiro: o meia Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

O estudo não se limita a contar gols e assistências de forma bruta. O modelo criado pelo observatório pondera as participações ofensivas de cada jogador com base em um coeficiente que relaciona o nível médio das partidas disputadas e o desempenho dos atletas mais bem avaliados do mundo. A ideia é medir o quanto cada contribuição efetivamente impacta o jogo dentro do contexto competitivo em que ocorreu.

Aos 38 anos, Messi aparece isolado na liderança após somar 59 participações diretas em gols pelo Inter Miami no período analisado - 37 vezes balançando as redes e 22 assistências distribuídas. A vantagem é expressiva: o argentino abriu 17 ações decisivas de vantagem para o segundo colocado do ranking.

Entre os 30 primeiros colocados surge Arrascaeta, que ocupa a 22ª posição geral. O uruguaio foi reconhecido pela regularidade nas participações ofensivas e pela influência na construção das jogadas do Flamengo. O levantamento inclui jogadores de mercados variados, com representantes da Europa, América, Ásia e Oriente Médio, reforçando o alcance global da pesquisa.

CONFIRA OS 30 ATLETAS MAIS BEM POSICIONADOS NO ÍNDICE:

1º - Lionel Messi (Inter Miami)

2º - Harry Kane (Bayern de Munique)

3º - Anders Dreyer (San Diego FC)

4º - Kylian Mbappé (Real Madrid)

5º - Xherdan Shaqiri (FC Basel)

6º - Luis Suárez (Sporting CP)

7º - Vangelis Pavlidis (Benfica)

8º - Denis Bouanga (Los Angeles FC)

9º - Ivan Toney (Al-Ahli)

10º - Michael Olise (Bayern de Munique)

11º - Darko Lemajic (FK RFS)

12º - Berkan Taz (SC Verl)

13º - Fábio Abreu (Beijing Guoan)

14º - Akram Afif (Al-Sadd)

15º - Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

16º - Paulinho Fernandes (Deportivo Toluca)

17º - Valeri Qazaishvili (Shandong Taishan)

18º - Joel Pohjanpalo (Palermo)

19º - Alfredo Morelos (Atlético Nacional)

20º - Erling Haaland (Manchester City)

21º - Christian Fassnacht (Young Boys)

22º - Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

23º - Evander da Silva (FC Cincinnati)

24º - Sam Surridge (Nashville SC)

25º - Eduard Spertsyan (Krasnodar)

26º - Mourad Batna (Al-Fateh)

27º - Aleksandar Katai (Crvena Zvezda)

28º - Facundo Callejo (Cusco FC)

29º - Janis Ikaunieks (FK RFS)

30º - Julián Quiñones (Al-Qadsiah)