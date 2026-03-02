Técnico da Espanha prega fim de conflitos no Oriente Médio e admite nova casa para Finalíssima

O encontro entre os campeões da Copa América e da Eurocopa está agendado para o dia 27 de março

Luis de la Fuente, técnico da Espanha (Divulgação/RFEF)

O técnico Luis de la Fuente, da Espanha, admitiu nesta segunda-feira que a Finalíssima entre sua seleção e a campeã mundial Argentina não deve mais ocorrer no Lusial Stadium, no Catar, por causa dos conflitos no Oriente Médio. O comandante ressaltou, ainda, que a prioridade é o fim dos ataques.

O encontro entre os campeões da Copa América e da Eurocopa está agendado para o dia 27 de março e o treinador espanhol acredita que será realizado para alegrar os torcedores. Contudo, por segurança, sabe que um novo local tem de ser definido o mais breve possível.

"Sabemos que estão ocorrendo conversas e negociações. A prioridade número um, obviamente, como sociedade, é interromper o conflito, mas uma vez que ele já começou, e não sabemos quanto tempo vai durar, temos de encontrar uma solução (novo estádio)", afirmou Fuente, em entrevista na RNE Deportes.

O Catar paralisou todas as competições futebolísticas enquanto Estados Unidos e Israel atacam o Irã, que tenta castigar aliados dos países e acaba atingindo com seus mísseis quem não está nesta "guerra."

"Entendo que não dá para jogar no Catar. A solução, pelo que entendi, seria encontrar outro local, se possível, enquanto os jogos não puderem ser realizados lá. Acho que é basicamente nessa direção que as negociações estão caminhando e há pessoas trabalhando nisso em todos os níveis."

